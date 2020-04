Srdcař nekončí! Novák přidá ve Slavii 17. sezonu, chce dál posouvat mladé | iSport.cz

Do hokejové penze se ani v nejmenším nežene. Velezkušený obránce Jan Novák, který v únoru oslavil 41. narozeniny, bude i v příští sezoně bojovat za Slavii. Kapitán Pražanů se s vedením prvoligového klubu dohodl na nové roční smlouvě a už se nemůže dočkat, až vlétne na hřiště do již 17. ročníku v sešívaném dresu.

Věčně se usmívající hráč neustále víc než dobře dokazuje, že věk je pouze číslo. Jan Novák, slavistický srdcař a pamětník obou mistrovských titulů z roku 2003 a 2008, se stále cítí ve formě a na konec kariéry snad ještě nikdy nepomyslel. Nad podpisem nového kontraktu s milovaným klubem tak nemusel dlouho váhat.

„Slavia je moje srdcová záležitost a odehrát za ni jakýkoliv zápas je pro mě ctí. Už se těším na další spolupráci a novou sezonu,” prozradil s úsměvem nejvytěžovanější hráč Slavie v minulém ročníku Chance ligy, kdy si převzal ocenění za 800. odehraných zápasů za Pražany.

Kapitán hokejové Slavie Jan Novák pokračuje v kariéře. Jednačtyřicetiletý bek podepsal s klubem svého srdce novou roční smlouvu, během které nastoupí již do 17. sezony v sešívaném dresu







9 zobrazit galerii

Vedle svého obrovského vytížení byl Novák rovněž nejproduktivnějším zadákem s 25 kanadskými body za 5 gólů a 20 asistencí. Předminulý ročník týmové bodování dokonce ovládl. „Honza je obrovská osobnost našeho klubu, lídr, který si odvádí svoji práci na ledě i mimo led. Vnímám, že jako kapitán má velký přínos i v komunikaci s fanoušky, a jsme moc rádi, že přijal naši nabídku na pokračování,” řekl Jiří Veber, sportovní manažer Slavie pro klubový web.

🤩✍️ Kapitán Honza #NOVÁK pokračuje ve Slavii. Klubová legenda dnes podepsala novou smlouvu a těší se na nadcházející sezonu! https://t.co/LcRQRP62g5 pic.twitter.com/83pv5kuXIT — HC Slavia Praha (@HCSlavia) April 29, 2020

Bývalý reprezentant se v mužstvu z Edenu stal ideálním mentorem pro mladší hráče. „Rozhodně mě to baví. Máte skvělý pocit z toho, když vidíte, jak kluci naslouchají a něco si od vás vezmou. Hráčů, kteří potřebují nějak podržet, je ve Slavii dost. Věřím, že tím pomůžu i trenérům. Samozřejmě jim do toho nekecám immerwehre, ale snažím se jim pomoct co nejvíc, aby se posunuli co nejdál," řekl ostřílený matador.

Novákovy zkušenosti se budou náramně hodit pro nováčky, kteří zacelí místo po odchodu tří opor - útočníků Tomáše Šmerhy, Aleše Furcha a obránce Martina Ryzáka. První loučící se hráč má podle informací iSport.cz namířeno do Sparty.