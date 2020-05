Vrchlabí v první lize: Legendy už jen v záloze, Pardubice místo Hradce | iSport.cz

Jaroslav Bednář rozhodl vítězným gólem i druhý zápas 1. kola play off druhé ligy proti Děčínu, trefil se v čase 59:50 (archivní foto) • Barbora Reichová (Sport)

Hokejový matador Jaroslav Bednář si dal za cíl dostat Vrchlabí do první ligy, i z tohoto důvodu tedy odehraje celou sezonu ve druhé lize

Nestárnoucí matador Jaroslav Bednář si prodlužuje kariéru ve Vrchlabí s cílem dostat krkonošský tým do první ligy a udělat z něj fajmu

Že je to jen druhá liga? Tomáš Rolinek lehá v oslabení do střel i ve třetí nejvyšší soutěži

Druhá liga? Parádní zážitek pro téměř 1500 fanoušků, kteří sledovali v akci Jaroslava Bednáře, Tomáše Rolinka, Petra Sýkoru, Jana Hlaváče a Jiřího Vašíčka na straně Vrchlabí, plus Petra Čáslavu v domácích barvách.

Mohli už hodit výstroj do garáže. Jenže Jan Hlaváč, Jaroslav Bednář, Tomáš Rolinek nebo Petr Sýkora chtějí ještě hrát.

Pro Rolinka, kapitána mistrů světa 2010, to byl druhý zápas ve třetí nejvyšší soutěži a první opravdu velký. Rivala musíte porazit! Pracoval při oslabení, skákal do střel. Ze svého stylu nic neubral.

V týmu Vrchlabí po postupu do první hokejové ligy končí zkušený obránce Jiří Vašíček a ofenziva se už nebude moct opírat o trio Jaroslav Bednář, Petr Sýkora a Jan Hlaváč, přestože hvězdní útočníci by mohli Stadionu občas vypomoci. Na klubovém webu to uvedl sportovní manažer Jiří Jakubec.