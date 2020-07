Další opora pro Havířov. Po Adamském přichází z Třince Szturc | iSport.cz

Karvinský rodák odehrál v elitní soutěži za Vítkovice, Zlín a Třinec 580 zápasů (108+87). Drtivou část kariéry odehrál v Ostravě. „Jsme rádi, že jsme se s Romanem domluvili,“ komentoval jednatel klubu Aleš Bambula. „Je to zkušený hráč do přesilovek i oslabení. Věřím, že nám pomůže vybojovat play-off a uspět i v něm.“

Minulá sezona byla pro Romana Szturce poměrně divoká. Po konci ve Vítkovicích začal ročník ve Zlíně. Pak se přes prvoligovou Porubu a extraligový Třinec dostal do Frýdku Místku. „Následující sezonu chci odehrát v jednom klubu a chci ji odehrát dobře,“ říká Szturc. „První kontakt vzešel od manažera Pavla Zdráhala. Představil mi nabídku a možnosti klubu, já ji zvážil a rozhodl se ji přijmou. Velkou výhodou je pro mě i to, že se nemusím nikam stěhovat nebo daleko dojíždět. Vyhodnotil jsem si to tak, že je to pro mě momentálně nejlepší.“