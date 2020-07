Šéf Pirátů: Pád do kraje skutečně hrozí, naděje je malá. Kdo blokuje záchranu? | iSport.cz

Puk je na holích hráčů z portfolia jejich zástupce Tomáše Krejčího z agentury Unlimited Sports Management. Ti blokují a blokovat zřejmě budou až do konce chomutovský záměr uhradit dluhy ve výši 30 procent a zbytek pohledávek pohřbít. To tvrdí Daniel Badinka, šéf nového vedení severočeského klubu. „Pokud se to nezmění, Chomutov skončí v krajské lize,“ míní v rozhovoru pro iSport.cz.

Lepší aspoň něco, než vůbec nic. Tak zjednodušeně zní chomutovský postoj vůči obřím dluhům nashromážděným za poslední roky fungování Pirátů v nejvyšších dvou soutěžích. Pakliže finanční krizí zmítaný klub do konce července neprokáže bezdlužnost, nemá nárok na udělení svazové licence pro Chance ligu a spadne do regionálního pralesa.

Jaký bude další postup Chomutova?

„Čekáme na oficiální vyjádření prezidenta hráčské asociace pana Zbořila. Ten se sám snaží v celé situaci pomoci. Pokud by to mělo špatně dopadnout, bude to škoda zejména směrem k hráčům. Evidujeme přes devadesát procent souhlasů s vyplacením dluhu ve výši 30 procent, proti jsou pouze hráči pana Krejčího. On a hráči kolem něj to blokují. Averze vůči Pirátům Chomutov je tak velká, že kašlou na to, že se mohou dostat alespoň k nějaké části dluhu. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Když se na to podívá člověk nezaujatě, tak dostat třicet procent z nedobytných pohledávek… Pokud budu mluvit sám za sebe, já bych to tam nenechal.“

Zase je nutné chápat averzi hráčů vůči klubu, neboť slyšeli tisíce slibů a skutek utek. Někteří zkrátka neuhnou…

„Přesně tak. Tomu rozumím. My jako nový výkonný výbor jsme dluhy nezpůsobili, pouze hledáme cestu ven. Na začátku července jsme to téměř položili, pak se ovšem objevil nový investor, který garantuje splacení třiceti procent pohledávek. Přes devadesát procent hráčů je pro tento způsob řešení, to je pro mě silný argument, nebavíme se o blokaci poloviny lidí, ale asi o sedmi hráčích kolem pana Krejčího z celkových šedesáti. Jak říkám, je to škoda, pokud to na tomto padne. Stačí opravdu, aby jeden hráč byl proti, a Chomutov jde do ústecké krajské ligy. Na rovinu říkám, že většina sponzorů a fanoušků na Chomutovsku by byla radši, kdybychom začali úplně znovu. Na výkonném výboru zapsaného spolku jsme si však řekli, že to zkusíme zachránit.“

Jaký dopad na další kategorie by měl pád A mužstva Chomutova do kraje?

„Dopad by to mělo na juniory a dorost, nižších kategorií by se to nedotklo. Junioři s ambicemi se nám snaží odejít už teď. Neumíme jim odpovědět, zda tu seniorská druhá nejvyšší soutěž bude, nebo ne. Ještě je relativně čas, ale teď se to láme. A stojí to na osobě pana Krejčího a jeho hráčů.“

Tak z logiky věci chce pro své klienty to nejlepší, ne? Ve svém portfoliu má i cizince a těm je zřejmě budoucnost Chomutova úplně volná.

„Ano, naprosto tomu rozumím. To je v pořádku. Chci říci, že jiné agentury měly stejné požadavky, ale dříve než pan Krejčí pochopily, že jiná cesta, jak se dostat alespoň k části prostředků, neexistuje. Hráči jsou většinou na Chomutov velmi naštvaní, ale funguje mezi nimi vzájemná loajalita, spolupráce v tom, že nabídku neshodili ze stolu kvůli ostatním spoluhráčům. Kdyby se i cizincům vysvětlila celá situace, ať se vykašlou na Piráty a podpoří kluky, kteří nejsou třeba milionáři jako oni, věřím tomu, že by agenta poslechli. Tak jak tomu většinou je. Ale takhle se to celé zničí jen proto, že někdo nemá rád Chomutov.“

Jak byste se zachoval vy?

„Sám jsem se nad tím zamýšlel. Kdybych tam měl milionovou pohledávku a mělo by mi přijít tři sta tisíc, byl bych blázen, kdybych je tam nechal s tím, že budu radši, aby šel Chomutov do kraje. Na rovinu říkám, že bych to nedopustil. Těm klukům bych to neudělal. To už by ve mně musela být velká zloba, abych tam ty peníze nechal. Ale asi tam ta zloba je.“

A teď tedy čekáte na co?

„My Piráti jsme od toho dali ruce pryč ve smyslu, že s panem Krejčím už nekomunikujeme, vydáme stanovisko s tím, kdo to celé blokuje. Tím vznikne prostor, v němž si to třeba mezi sebou vykomunikují sami hráči, a dojde k posunu. Po manažerské cestě to dotáhnout neumíme. Naději vidím velmi malou, ale umírá poslední. Pan Krejčí ovšem stále tvrdí, že jeho hráči na naše podmínky nepřistoupí. Jestliže nic nezmění, necháme rozlosovat krajskou ligu s naší účastí, půjdeme cestou nového klubu pod novým číslem. Věřím, že do dvou let bychom byli zpět.“

