Pecka pro Jihlavu! Dukla má dohodu s Torontem, do branky přijde talent | iSport.cz

Fanoušci jihlavského hokeje se mají na co těšit. Vedení prvoligové Dukly uzavřelo smlouvu s Toronto Maple Leafs. Slavný klub z NHL vyšle v rámci výchovy mladých hráčů na novou sezonu do Chance ligy jednoho ze svých brankářských talentů! Jméno gólmana zatím není známo, jednatel týmu Bedřich Ščerban nicméně ujistil jihlavské příznivce, že brankoviště bude velmi silné. Zároveň musel oznámit, že týmu komplikuje přípravu jeden pozitivní test na COVID-19.

V Třinci už mají Filipa Zadinu a brzy zřejmě dorazí i Joe Veleno. Se zajímavou posilou ze zámoří ale nyní může počítat i Dukla Jihlava. V rámci dohody s Torontem by za prvoligový klub měl chytat v příští sezoně mladý talent z organizace Maple Leafs. Senzační novinku o spolupráci s kanadským týmem prozradil ve video zprávě Bedřich Ščerban.

„Smlouva je pro Duklu Jihlava celkem výhodná. Nejcennější na tom je, že Toronto nás oslovilo napřímo s tím, že by mělo zájem v rámci development programu, aby jejich gólman chytal u nás. Rychlou dohodu podpořilo i to, že jsme komunikovali přímo s vedením“ řekl klubový šéf s nadšením.

A který maskovaný muž z Toronta (zatím nejmenovaný) by měl vlastně dorazit? Ze širšího kádru Maple Leafs by se měl vydat na českou misi pravděpodobně jeden z dvojice Joseph Woll - Ian Scott. Dvaadvacetiletý Woll vybojoval před třemi lety s americkou dvacítkou zlato na mistrovství světa. O rok mladší Scott před rokem nakoukl do kanadské juniorky, má také titul z Western Hockey League (WHL).

Jednoho z nich by si měl již brzy vzít do parády uznávaný trenér brankářů Petr Jaroš , který v jihlavském áčku již cepuje čtyři mladé gólmany - Jana Brože, Tomáše Fučíka, Ondřeje Chaloupku a Filipa Maláče. Ščerban je přesvědčený, že s příchodem zámořského gólmana bude brankoviště Dukly velmi silné. „Fanoušci se tak mohou těšit na další sezonu a na dalšího zajímavého hráče,“ radoval se bývalý vynikající obránce.

Jihlavský boss ale pro fanoušky měl i špatnou zprávu. V rámci preventivního testování na COVID-19 pozitivně testovaný jeden z hráčů Dukly. „Vůbec to není příjemná zpráva. Ihned se urychlila mašinérie různých opatření, nicméně věřím, že si s tím poradíme, že to překonáme a připravíme tým na sezonu tak, aby patřil ke špičce první ligy. Bohužel v blízké době nebudeme mít žádný zápas, ale už se moc těším, až se budeme moct setkat s fanoušky na stadionu,“ řekl Ščerban.

