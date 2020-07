Třinecké vábení hvězd! Příběh Joe Velena a proč se vyplatí ho mít v týmu | iSport.cz

Šlo by o velký úlovek. Třinec krouží kolem posil z NHL, kterým nová sezona začne až v prosinci a potřebují se rozehrát. Zatímco většina zámořských týmů čeká na play off doplněné o netradiční předkolo, zbytek totiž zůstal bez hokeje dlouhé měsíce. Mezi hrstkou čekatelů je i Detroit a Joe Veleno, právě o něj podle zámořských médií Oceláři usilují.

Velký talent, nebo přeceňovaný hráč se slabším potenciálem? O Joe Velenovi se toho v minulosti napsalo mnohé, většinu fanoušků zaskočil hlavně draft 2018. Zatímco v průzkumech a žebříčcích během sezony figuroval Veleno v pořadí vysoko, během rozhodujícího den bylo vše jinak. Mnozí experti se shodovali, že by měl připadnout ze 13. místa Dallasu, ale ten ho přeskočil.

A i další. Místo mezi top 15 hráči? Ne, přednost dostali ostatní. Dvacítka? Stále bez Velena. Nakonec první kolo dopadlo, z celkové 30. pozice po něm sáhl překvapený Detroit. Red Wings ani zdaleka nečekali, že by mohl tehdy osmnáctiletý Kanaďan zůstat mezi nevybrannými až do konce úvodního kola.

Plán měli Detroitší úplně jiný. Z šestého místa brali střelce - Filipa Zadinu a další volbu chtěli využít na beka, který jim zoufale chyběl, nakonec stejně sáhli po Velenovi jako po nejhodnotějším hráči na stole. Proč přišel tenkrát takový propad v draftových predikcích?

Jde vlastně o docela jednoduchou matematiku a kalkul.

Většina týmů má přirozeně jednu volbu na kolo. Dvakrát volili Islanders, Detroit, Ottawa, Chicago a dokonce třikrát Rangers. V prvním kole většinou dominují šikovní hráči. Borci, co okamžitě zvednou produktivitu týmu. Jedničkou se stal podle očekávání Švéd Rasmus Dahlin, sice bek, ale zároveň oplývající obrovským potenciálem směrem dopředu.

Jinak řečeno, týmy se snaží primárně uzmout elitní hráče, kteří se mají stát šanci do několika málo let oporami. Hráče, kteří mohou být opravdovými hvězdami týmů, a právě proto šel Veleno na řadu tak pozdě. Jeho role je totiž trochu jiná, jako two-way forvard patří k hráčům zvládajícím obranu i útok, nikoliv k typům, jež nastřílejí 30 branek za sezonu. Velena zkrátka chcete mít v týmu, je nepostradatelnou součástí kádru, ale nikdy nebude v takové záři reflektorů jako šikovnější a produktivnější spoluhráči. Nemá úplně předpoklad stát se opravdu rozdílovým hráčem, i když může být pro trenéra nepostradatelný. Bez takových jako on se neobejdete.

A právě o tom se často psalo v reportech skautů. Útočník, který je zodpovědný, má vynikající techniku bruslení, dobře vede kotouč, ale nemá v genech generování bodů. Je pro něj dokonce lepší, když má na vše méně času a nad situacemi tolik nepřemýšlí, stálo v jednom z podrobných soupisů společně s dovětkem, že se správnými spoluhráči hra působí přirozeně a dělá je lepšími, ale když se trenér netrefí, může obraz na ledě skřípat.

Vlastně jde jen o preference týmů. Veleno potřebuje trochu víc času na přesun do dospělého hokeje, jeho herní styl není jednoduchý, vyžaduje skvělý přehled o hře a rychlý přesun do NHL by nemusel zvládnout. I vzhledem k úkolům na ledě musí být disciplinovaný, bezchybně bránit a podporovat útok co nejlepším způsobem, pořád jde ale o hráče s nesmírným potenciálem.

Ve 20 letech má zlatou medaili z juniorského mistrovství světa a zlato z Hlinka Gretzky Cupu 2018, navíc vyhrál i juniorskou QMJHL. Ve své poslední sezoně v juniorce nastřílel v 59 zápasech 42 branek a přidal 62 asistencí. Prosadit se dokázal i minulý rok v AHL. Sehrál 54 duelů s bilancí 23 bodů. Jeho příspěvek přitom není hlavně bodový, jde primárně o celkové představení na ledě.

A tak se dostáváme k zájmu Ocelářů. Štace v Třinci by mu mohla pomoct. V extralize by si mohl vyzkoušet, kde jsou jeho limity, Ocelářům by zároveň bezpochyby pomohl. Zároveň by měl v kabině pomocnou ruku v podobě Zadiny, o kterém se také mluví. Spojitost mezi ním a klubem je přitom zřejmá, jeho otec Marek stojí na lavičce po boku hlavního kouče Václava Varadi. Rodák z Pardubic si zahrál naposledy extraligu v sezoně 2016/17 právě na východě Čech, pak se odebral za oceán.

Veleno přitom třinecké prostředí zná, s Kanadou vybojoval na českém mistrovství světa do dvaceti let (hraném v Třinci a Ostravě) zlatou medaili, nešel by do neznáma. I když zatím na první start v NHL čeká, mluví se o něm v superlativech. Jako centr skvěle zvládá role na obou stranách hřiště, navíc má ve hře cit. Pro Tipsport extraligu by šlo bezesporu o velké jméno. A jméno, které by bylo zajímavé sledovat už jen proto, jak by se na evropský hokej adaptovalo.

Nezbývá než si počkat, jestli Třinec s námluvami uspěje.

