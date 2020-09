Hvězdná posila pro Kladno! Plekanec se po roce v Brně vrací k Jágrovi

Skvělá zpráva pro fanoušky kladenského hokeje! Do mateřského klubu se před novou sezonou po roce vrací zkušený útočník Tomáš Plekanec. Bývalý reprezentační kapitán strávil minulý ročník v dresu Komety Brno. Z rodinných důvodů se však vrátil domů, kde by se po boku Jaromíra Jágra rád znovu pokusil o postup do extraligy. Smlouvu podepsal na dva roky.

S útokem na rychlý návrat mezi elitu to Rytíři myslí opravdu vážně! Před začátkem nové sezony první ligy se kladenskému klubu v čele s Jaromírem Jágrem povedlo získat zpět Tomáše Plekance, lídra mužstva, kterému se předminulý ročník povedlo uspět v baráži o extraligu.

Ostřílený borec s 1001 starty v NHL do týmu svého srdce přichází kromě rodinných důvodů opět s cílem vrátit klub do nejvyšší soutěže. „Znovu jsem ve stejné pozici, kdy chci pomoci Kladnu k návratu. Kvůli té aktuální situaci spojené s koronavirem však není jednoduché nic plánovat. Já jsem však rád, že jsem zpátky a uděláme všechno proto, abychom si postup zase zopakovali,“ řekl vicemistr světa z roku 2006.

Z Plekancova comebacku je bezpochyby nadšený i klubový majitel, který si s ním po roční přestávce opět zahraje. Jágr o dalším přispění staronového parťáka k postupu nepochybuje.

„To chci naším fanouškům zdůraznit. Uděláme všechno proto, abychom postoupili. Věřím, že se nám to díky podpoře partnerů, města Kladna i fanoušků povede. Do klubu navíc přichází Tomáš Plekanec, který u nás bude působit dva roky. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili, je to výborný a zkušený útočník,“ prozradil boss Rytířů.

Sedmatřicetiletého forvarda by se fanoušci mohli dočkat již v sobotu, kdy Kladno v prvním kole Chance ligy hostí nováčka z Kolína. Plekanec si vzhledem k nejisté době uvědomuje, že každý získaný bod se bude Rytířům hodit. „Já bych řekl, že to je nejen náš první ligový zápas, ale že tím možná začíná i play off. Pokud by sezona zase skončila předčasně, bude důležité urvat každý bod. Musíme se za každou cenu držet v tabulce na prvním místě,“ má jasno někdejší kapitán národního týmu.

V minulé extraligové sezoně nastoupil Plekanec v dresu brněnské Komety do 50 zápasů, ve kterých si připsal 13 gólů a 20 asistencí.