Kontumaci nechápal ani soupeř. Proč to Pardubice vytáhly? diví se Kacetl

Odchytal zápas, pomohl prvoligovému Přerovu proti Vrchlabí k zisku bodu a za dva dny se dozvěděl, že neměl vůbec hrát. (Nejen) brankář Ondřej Kacetl (29) se diví. „Je to nepochopitelné,“ kroutí hlavou nad zpětnou iniciativou Pardubic, pro které byl nepotřebným hráčem. Přesto do jeho kariéry znovu zasáhly.

Absolutně netušil, že nemůže proti Vrchlabí nastoupit. Když vyšlo najevo, že chytal neoprávněně, byl v šoku. A nejen on. Také funkcionáři Přerova i soupeře, který přišel díky kontumaci lehce k bodu navíc. „Jsem z toho udivený,“ přiznává Ondřej Kacetl v rozhovoru pro Sport. Do středy neměl páru, jakou podmínku si extraligové Pardubice do smlouvy o jeho hostování v Brně zanesly.

Opravdu jste nevěděl, že nesmíte na přání Pardubic proti Vrchlabí hrát?

„Vůbec. A překvapuje mě to. Přijde mi to úplně nesmyslné. Pochopil bych to ještě v rámci extraligy. Ale když jde o první ligu?! Nikdo to nevěděl. Ani kluci z Vrchlabí.“

Kdy jste tu informaci získal?

„Až dva dny po zápase na tréninku. Sportovní manažer nám sdělil, že je zápas zkontumovaný. Pardubice prý kontaktovaly Vrchlabí, že jsem nesměl hrát. Nikoho nenapadlo, že by to mohlo platit i o soutěž níž.“

Rozumíte této aktivitě?

„Nevím, proč to udělaly a co si o tom mám myslet. My v této době řešíme, jestli vůbec budeme hrát, hledáme soupeře, termíny. A Pardubice vytáhnou takovou podmínku. Vždyť se mnou vůbec nepočítaly, nejednaly se mnou ani o smlouvě. Přijde mi to absurdní.“

Myslíte, že Pardubice vyloženě čekaly, že vás Přerov postaví, a pak si to celé „vychutnaly“?

„Těžko říct. Radši se k tomu nebudu vyjadřovat.“

Jaké máte reakce okolí?

„Všichni se ptají, proč se tohle děje. Proč se dávají do smluv takové dodatky. Je to nepochopitelné. Dělali jsme si s klukama srandu, proti komu ještě nesmím hrát. Třeba proti Kladnu? (úsměv) Mrzí mě, že jsme přišli o bod. Každý může být důležitý. Předpokládám, že proti Vrchlabí nesmím chytat celou sezonu.“

Každopádně mohla předem zasáhnout Kometa, jejíž zástupci dohodu o hostování podepsali, ne?

„V Brně mají teď svých starostí dost. Řeší, aby vůbec stihli dohrát odložené zápasy.“

Kde vlastně teď trénujete?

„Kometa mě poslala do Přerova, klub na nějakou dobu převzal moji smlouvu. Myslím, že mě můžou kdykoliv povolat zpátky. Šel jsem před sezonou do Brna bojovat o svou pozici, ale jednička je teď Karel (Vejmelka) a dvojka Klimeš. Jsem rád, že mám v Přerově zápasové vytížení. Beru to pozitivně.“

O co jde?

V pondělním utkání Chance ligy mezi Přerovem a Vrchlabím (2:3 po nájezdech) nastoupil za domácí Zubry brankář Ondřej Kacetl, jenž má v klubu vyřízené střídavé starty z Komety. Tam hostuje z Pardubic. Ty se následně ozvaly svazovým činovníkům s tím, že gólman má ve smlouvě s Brnem dodatek, že nesmí v sezoně hrát proti partnerskému klubu Dynama z Vrchlabí. O této podmínce oba prvoligové celky nic nevěděly. Svaz potvrdil, že Kacetlův start byl neoprávněný, a zkontumoval utkání 0:5 ve prospěch hostů.