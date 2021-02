Radují se jak po postupu! Zrušený gól nakopl emoce, matador chtěl přiznání

Ve středu šlo v jihlavské CZ Loko Aréně o hodně. Dukla měla před zápasem na Třebíč dvoubodový náskok. Přímá bitva o elitní čtyřku zajišťující postup rovnou do čtvrtfinále se dlouho vyvíjela ve prospěch hostů. Horácká Slavia vedla 2:0, ještě po druhé třetině držela vedení 3:1.

Jihlava nicméně v závěrečném dějství srovnala a poslala derby do prodloužení. V něm Třebíč využila přesilovou hru zásluhou nejlepšího střelce soutěže Ladislava Bittnera. Vypadalo to, že je rozhodnuto. Hosté v klubku hráčů slavili na ledě…

Domácí se však zlobili. Bittner totiž puk do branky úmyslně kopl. Rozhodčí trefu nejdříve uznali, po následné poradě ale odvolali. Neplatí, pokračujeme dál! „Jel jsem za hlavním, ten říkal, že to neviděl. Druhej hlavní to taky neviděl, přijel čárovej a asi jim to poradil, že to tam kopl. Já myslím, že to viděl celej stadion, že to bylo kopnutý. Nebylo to nějaký odražený, prostě to bylo kopnutý. Kdyby se hrál fotbal, oukej, vyhráli 1:0, ale my hrajeme hokej,“ nechápal jihlavský Matěj Pekr.

Zkušeného útočníka popudila hlavně radost soupeře i nepřiznání Bittnera. Třebíčský útočník si kopnutí byl vědom, jelikož se po trefě ani příliš neradoval. „Fajn hráč, spoustu gólů, ale jestli takhle kopne gól a nepřizná se, tak ať se na mě nikdo nezlobí, to je prostě špatně. Pak se radují v rohu, jak kdyby vyhráli postup,“ pokračoval Pekr nasupeně v rozhovoru pro klubovou TV.

Své si bývalý útočník Olomouce, Kladna či právě Třebíče řekl i na adresu náhradního brankáře Jana Mičána. „To stejný, gólman jejich druhej, zabalenej v dece. Nechytá asi, protože nechytne ani taxík, jo. A oni se radují, jak kdyby postoupili. Nezlobte se na mě, ale to mě trošku vytočilo! Ještě Láďa Bittner, kterej jestli takhle dává většinu gólů, tak klobouk dolů.“

Dva body za výhru po nájezdech nakonec brala Jihlava. Čtyři kola před koncem základní části tak na rivala zvýšila náskok na rozdíl tří bodů. „Možná jsem byl teď trošku v emocích, ale nelituju toho. Myslím, že to musel vidět každý fanoušek, který tady byl nebo to viděl u televize. Když se člověk nepřizná, tak fair play šlo trošku stranou,“ zakončil Pekr.

Už příští sobotu čeká oba týmy odveta, tentokrát na ledě Třebíče.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:18. T. Harkabus, 45:46. Vítězslav Brož, 53:49. Fronk, . Illéš Hosté: 24:40. P. Beránek, 25:46. P. Beránek, 33:10. Bittner Sestavy Domácí: Žukov (Jan Brož) – D. Kolář (A), Mareš, Dundáček, T. Černý, Bilčík, Strejček, Eliáš – T. Harkabus, M. Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Cachnín – Čachotský (A), Skořepa (C), Pekr – T. Havránek, Lichanec, Vítězslav Brož. Hosté: Jekel (Mičán) – L. Chalupa, Furch, Tejnor, Zukal, Vodička, Vodný (A) – Šťovíček, Bittner (A), Psota – P. Beránek, Nedvídek (C), Ferda – Křehlík, Michálek, Oščádal – Malý, Brabenec, Š. Kratochvil – Vedral. Rozhodčí Zubzanda, Grech – Baxa, Hnát Stadion CZ LOKO Aréna, Jihlava