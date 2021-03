Jágr plní postupovou misi, na ledě maluje. Nového baví, jak se rozčiluje

V normální době by měl za sebou monstrakci pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně. Plánovali ji na prosinec, součástí programu byl taky duel Kladna s Vrchlabím. Možná, že by Jaromír Jágr naskočil i za Spartu proti Hradci Králové. A třeba by nezůstalo jen u toho. S pražským klubem koketoval, třeba aby pomohl zaplnit hlediště O2 areny na utkání s některým divácky míň atraktivním soupeřem, ve hře mohlo být kdovíco ještě. Do toho však zasáhl COVID-19.

„I když nejsme vidět, jsme tu s vámi…“ hlásal jeden z nápisů na tribuně v Edenu. Poselství fanoušků patřilo hokejistům Slavie. Pár jedinců přišlo do hlediště pracovně, další zvaní seděli v místech pro VIP. Za sklem a v teple se od respirátorů nemlžily brýle jako v prochladlém hledišti. Ale všichni tu s potěšením nelibě sledovali, s jakým zaujetím plní 49letý Jágr postupovou misi. Návrat Rytířů mezi elitu bere jako poslání. A zatím se mu to i daří.

Od 15 ke slavné 68

Pro Jágra je nakonec možná lepší, že se hraje před prázdnými ochozy. Nejde jen o to, jestli rozdělil národ na přející a nepřející, na Kladeňáky a ostatní, jestli se někomu líbí nebo ne, jak si na ledě počíná. Dost lidí ho pořád zbožňuje jako nedotknutelnou svátost. U jiných ztratil. Uznávají ho coby hokejovou legendu. Ale z jiných důvodů si ho přestali vážit. Stal se pro ně kacířem, který by místo čísla 68 měl nosit jiné.

Při ligovém semifinále 1990