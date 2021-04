Hladký postup do finále. Kladno s Jihlavou se porvou o extraligu!

Jihlavští hokejisté jsou krok od postupu do finále • HC Dukla Jihlava

Hokejisté Jihlavy slaví postup do finále play off první ligy • ČTK / Glück Dalibor

Ruský gólman Maxim Žukov vychytal Jihlavě postup do finále play off první ligy • ČTK / Glück Dalibor

O nejkratší možný postup do finále play off první ligy se postarali hokejisté Kladna i Jihlavy. Oba celky se tak v přímé bitvě poperou o návrat do Tipsport extraligy. Rytíři Jaromíra Jágra porazili i ve čtvrtém utkání Porubu 3:4 v prodloužení. Nestárnoucí matador se na výhře podílel asistencí, vítězný gól vstřelil zkušený parťák Tomáš Plekanec. Dukla v rozhodujícím utkání vyloupila Vsetín rozdílem 4:1. Finálová série mezi dvěma velkými rivaly začíná v sobotu 17. dubna.