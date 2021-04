Kouč Kladna před bitvou o postup: Klíč k úspěchu? Žukov nesmí nic vidět

Po více jak roce opět povede Rytíře při klíčovém zápase sezony. V březnu 2020 musel kladenský trenér David Čermák na střídačce kousat porážku v bitvě o bytí a nebytí v extralize s Litvínovem. Již dnes (17:00) se jeho družina v čele s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem bude znovu rvát o elitní příslušnost. Jihlavu vyzve v magickém sedmém zápase finále play off první ligy, ve kterém ještě ani jednou nevyhrál domácí tým. „Podle dosavadních výsledků je favoritem určitě Dukla. Věřím ale, že to nyní zlomíme,“ říká padesátiletý kouč.

Předpokládám, že další porážka v zápase o všechno je pro vás osobně naprosto nepřijatelná, viďte?

„Náš cíl je v této sezoně jednoznačný a to vrátit se zpátky do extraligy. Podobně jako před rokem se o tom rozhodne opět v jednom zápase. Osobně doufám ve šťastnější konec než vloni.“

Tentokrát vás čeká sedmý zápas série. Pro fanouška určitě to nejlepší, co může hokej nabídnout. Pro řadu hráčů a hlavně vás trenéry už ale moc atraktivní není, nebo ano?

(usmívá se) „ Tak to víte, že bych radši vyhrál 4:0 na zápasy, ale po situaci, ve které jsme byli… Když jsme s Jihlavou prohrávali 0:2, 2:3 na zápasy, tak jsme i rádi za sedmý zápas, ve kterém se o extraligu můžeme porvat. Samozřejmě, že ty nervy tam jsou, ale o tom sport je. O těch emocích. A v sedmém zápase je to nejvíc, co může být. Kór když se hraje finále a jde o postup do extraligy.“

Klíč k úspěchu je zřejmý - zlomit nepřejícnost domácího prostředí ve finále. Zažil jste už někdy sérii, ve které by vyhrávali jen hosté?

„Aby v šesti zápase to bylo takhle opačně? To jsem tedy ještě opravdu nezažil.“

Série ukázala, že Dukle zatím vždy narámně sedělo víc vaše menší hřiště, vám víc vyhovovalo větší jihlavské.

„Je to pravda. Jihlavský styl, se kterým Dukla nyní přišla, je asi jednodušší hrát na našem úzkém hřišti. Myslím si, že k tomu také hodně přispěla absence diváků. Zaplněné tribuny teď rozhodně chybí. Řekl bych, že kdyby byl plný stadion, tak by série určitě takto nedopadla.“

Brankář Andrej Košarišťan před sedmým duelem řekl, že favoritem bude Jihlava. Souhlasíte?

„Podle dosavadních výsledků je favoritem určitě Dukla. (směje se) Když ani jednou nikdo nevyhrál domácí zápas… Na druhou stranu věřím, že my to ve čtvrtek zlomíme.“

Měla by rozhodnout naše produktivita

Nedrží se vás tedy obavy z možnosti, že by Dukle mohla vyjít výhra v Kladně i počtvrté?

(přemýšlí) „Kdybych si mohl vybrat, tak bych stejně chtěl hrát sedmý zápas doma na Kladně.“

A jak zlomu na domácím hřišti docílit?

„Bude hodně záležet na proměňování našich šancí. Na to, kolik příležitostí a střel jsme si v každém zápase vytvořili, dáváme málo gólů. Myslím si, že by měla rozhodnout naše produktivita. Když jí zlepšíme, tak věřím, že vyhrajeme.“

Souhlasíte, že bude také rozhodující mít správně nastavenou hlavu na zvládnutí tak důležitého zápasu?

„V podstatě jsme hráli sedmý zápas už v Jihlavě. Vedla 3:2, pod takovým tlakem nebyla. Pro nás už šestý zápas byl rozhodující. Věděli jsme, že když prohrajeme, tak je konec. Zápas jsme nicméně zvládli a uvidíme ve čtvrtek. Já klukům naprosto věřím, že to teď zvládneme.“

Jistě bude dost záležet na elitní lajně s Tomášem Plekancem, v Jihlavě jste si ale dokázali, že zápas umí rozhodnout i čtvrtá lajna.

„Kluci (Guman – Machač – Jelínek) nemají takový čas na ledě jako první tři pětky, ale dokážou se prosadit i gólově. Věřím právě tomu, že máme čtyři kvalitní pětky a rozhodnout může kterákoliv z nich.“

V Kladně vás ve finále vždycky pořádně potrápil fantasticky chytající Maxim Žukov. Když nepočítám první zápas, tak vždycky inkasoval jen jeden gól z dosti netradiční situace.

„On si ty dva góly dal spíš sám, než abychom mu je dali my. (směje se) Myslím si, že každý brankář se dá překonat. Prostě věřím, že zítra to zlomíme.“

S Jihlavou se po šesti zápasech zřejmě musíte mít navzájem dokonale přečtení, nebo si myslíte, že můžete Duklu ještě něčím překvapit?

„Nevím, jestli bychom ji mohli úplně překvapit, nebo něco totálně změnit. To úplně nejde ze dne na den. Půjde spíš o to, abychom dodržovali všechno, co si řekneme a tlačili jsme se do brány. Když už mluvíme o brankáři (Žukovovi), tak se musíme snažit, aby neviděl střely, a to si myslím, že rozhodne.“

Bitva o extraligu i s fanoušky! Podobně jako v rozhodujícím pátém zápase extraligového finále v Třinci dostanou i hokejisté Kladna výjimku a na sedmý zápas play off první ligy s Jihlavou budou moci dorazit alespoň někteří fanoušci. Přímou bitvu o postup do Tipsport extraligy bude smět sledovat 250 diváků. Původně se měly vstupenky týkat pouze držitelů permanentek pro nynější sezonu, jenž si mohou koupit vstup za symbolickou jednu korunu. Vedení Rytířů se ale rozhodlo otevřít prodej omezeného počtu vstupenek i pro fanoušky Dukly. Každý z návštěvníků utkání ale musí před vstupem do kladenského zimáku předložit negativní výsledek PCR testu na COVID-19 starší méně než 48 hodin. (více na webu rytirikladno.cz).

