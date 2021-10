Lukáš Vejmelka měl jasno: Chci být gólman jako bratr. Trenéři ho chválí

Moment, kdy se Karel Vejmelka rozhodl, že zaleze do klece, táta-útočník těžce nesl. Přemlouval ho, ať zůstane v poli. Jakmile později zvolil stejnou cestu jeho mladší syn Lukáš, už byl v klidu daleko víc. Pochopil, že brankářské řemeslo potomkům učarovalo. Oba rozjeli kariéry v Třebíči. „Lukáš je do hokeje hodně zapálený a na svůj věk předvádí velice dobré výkony,“ chválí juniora trenér Kamil Pokorný.

Lukáš Vejmelka před sebou odmalička neviděl jinou cestu než tu, kterou si prošlapával starší sourozenec. Touha stát se brankářem a být jednou stejně dobrý ho hnala každý den dopředu. „Poslední dobou mi radí čím dál víc. Když to šlo, chodil se na mě i dívat. Třeba když jsme hráli s Třebíčí někde v Brně. Někdy mi posílal videa ze zápasu a říkal, co můžu zlepšit a co jsem naopak udělal dobře,“ líčí. „Myslím, že oba máme talent a do toho se snažíme makat.“

Teď jsou od sebe nejdál v životě. Teenager drží bratrovi palce při snaze uchytit se v NHL. Mile ho překvapilo, že si v kempu vybojoval místo dvojky Arizony. „Věděl jsem, že na to má, ale upřímně jsem nečekal, že se mu to povede tak rychle,“ přiznává. Udržují spolu pravidelný kontakt, vyměňují si sportovní i rodinné zážitky.

Stylem chytání jsou si podobní, předurčuje je k tomu vysoká postava. Karel je zatím vyšší o necelých šest centimetrů. Lukáš věří, že ještě o kousíček povyroste. „Kdybych přidal ještě cenťák nebo dva, nezlobil bych se,“ usmívá se. „Výška je vždycky výhoda.“ A čím se zásadně liší? Starší z dua chytá v opačném gardu, což je pro střelce nepříjemnější. „Brácha je rychlý, má dobrý pohyb a výbornou techniku. Snažím se ho napodobovat,“ nezapírá.

Být gólmanem, to je pro mladíka z Vysočiny čirá radost. Na svou pozici nedá dopustit. „Když chytnete puk, který už vidí všichni v síti, tým vám děkuje a fanoušci začnou tleskat, je to něco neskutečného. To člověk musí zažít,“ vypráví. „Musíte na to mít i povahu. Není pro každého tam stát šedesát minut čistého času a soustředit se na výkon. Odmala jsem chtěl být gólman, ne obránce nebo útočník.“

V Třebíči aktuálně kryje záda výtečnému Pavlovi Jekelovi a jeho náhradníkovi Janu Mičánovi. V přípravě dostal šanci proti Kolínu a vychytal triumf 4:2. „Zvládl to bravurně, talent má,“ oceňuje trenér Pokorný. Když Vejmelka obden trénuje dopoledne s áčkem, má ve škole vyřízený individuální plán. Jinak chodí s juniorkou, kde je i v zápasovém zápřahu. „Tam dominuje,“ informuje kouč lídra Chance ligy.

Střední školu si junior rozhodně míní dodělat, vzdělání považuje za důležité. Snaží se nešidit ani jednu složku svého života. „Kdyby se nedejbože něco stalo v hokeji, kterým se jednou určitě chci živit, tak abych měl zadní vrátka,“ vysvětluje. Jako brácha…

