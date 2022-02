Duda o přestupu do Vsetína: Hudlerovi splácím dluh. Hokej je moje droga

Český hokej dlouhé roky marně vzývá nástup vlny mladé energie, nespoutané vášně a potřebného potenciálu pro mezinárodní konfrontaci. Na jeviště se dostávají po drobkách, zato kmeti dál čeří vody. Třicátníci vévodí extralize, o patro níž čtyřicátník Radek Duda dává najevo, že důchod není pro něj. Když do sestupu namočené „liberecké“ Benátky potřebovaly výpomoc, veterán nelenil a třinácti body ve čtrnácti partiích rozfoukal naději na záchranu tygří farmy. V den přestupových uzávěrek nečekaně změnil dres.

Jak se to celé seběhlo?

„Někdy před měsícem jsme s Benátkami hráli na Vsetíně, kde jsem se po letech potkal s mým kamarádem Jirkou Hudlerem a ještě s Tomášem Frolem (kondiční kouč klubu) jsme vzpomínali na staré dobré časy. Nedlouho poté mi volal Sláva Balaštík (agent), zda bych neměl zájem za Vsetín hrát.“

Co jste mu odpověděl?

„Slávo, jestli chce Vsetín vyhrát Chance ligu a poprat se o extraligu, půjdu do toho. Ale musí tam chtít vyhrát. Maximální ambice, odhodlání, jízda naplno. To by mě oslovilo. Udělat vše, co je v silách týmu a celého klubu. Pak mi zavolal sportovní manažer Radim Tesařík, přes speaker jsem si popovídal s trenéry a v pondělí před uzávěrkou přestupů se to celé dopeklo.“

V Liberci reagovali rychle, anebo dělali drahoty?

„Já se s každým snažím mluvit na rovinu. Zašel jsem za Patrikem Augustou (sportovním manažerem Liberce) s tím, že mám vsetínskou nabídku a zda mě pustí. Řekl jsem to všem v klubu, to samé v Benátkách. Vyložili jsme si všechno na rovinu, ve finále to bylo na rozhodnutí nejvyššího vedení, zda k tomu dá svolení pan majitel Syrovátko. A ten to posvětil.“

Zaboucháváte za sebou dveře v Liberci, nebo jde o valašskou výpomoc do konce sezony?

„Teď nevím, co bude. Ani takhle dopředu nepřemýšlím. Momentálně jsem hráč, snažím se hrát na plné pecky, mám před sebou jedno jediné – klukům na Vsetíně co nejvíc pomoci a společně dosáhnout co nejlepšího výsledku. A co bude dál? Po sezoně budu mít dostatek času utřídit si myšlenky a popřemýšlet, kudy se vydat.“

Co vás stále pohání k tomu zůstat profesionálním hráčem?

„Láska k hokeji, miluju ho. Je to moje droga. Pořád mi dělá obrovskou radost, když si nechám nabrousit nože, nazuju brusle a jdu na led blbnout. Dokud tělo drží, je to fajn. Když jsem začátek mého návratu přežil, a že to nebyla sranda, došlo mi, že má smysl pokračovat.“

O čem všem to svědčí, že opustíte hokejovou penzi, nazujete brusle a v druhé nejvyšší soutěži zapíšete bod na zápas?

„Základem je nastavit si správně hlavu. Být připravený na všechno. Umanout si, že se i v tomhle věku chcete každým dnem zlepšovat. Mojí obrovskou výhodou oproti řadě ostatních hráčů je, že o hokeji a všech souvislostech hodně přemýšlím. A pořád mě to žene kupředu. Byl jsem takhle vychovaný. Jasně, v životě jsem nasekal spoustu blbostí, ale nikdy jsem se nepřestal rvát. Každý den je třeba jet na plné pecky, dokud vám tělo nevystaví definitivní stop.“

7+6 Taková je bilance Radka Dudy v sezoně Chance ligy ve čtrnácti utkáních.

Zdravotně držíte po kupě?

„Jo, suprově. Po třetí dávce pfizeru jsem ještě víc ožil. Říkal jsem jim, ať mi dají rovnou čtvrtou, jestli je ta třetí dávka tak dobrá. (směje se) Jestli mám s něčím trochu problém, tak že se na ledě občas přistihnu, jak se na hokej dívám trenérskýma očima. To pak musím okamžitě přepnout a vrátit se do zápasu jako hráč. V reálu je to tak, že na nejrychlejší bruslaře úplně nemám, ale troufnu si říct, že na fyzičku mě v první lize málokdo utáhne.“

Jak je to možné?

„Pomohlo mi, že jsme v prosinci s Benátkami moc nehráli. Vsadil jsem na léty osvědčenou metodu – lyžování. Na sjezdovkách nabírám síly do nohou, strašně mi to pomáhá do hokeje.“

Ještě se vrátím k Jiřímu Hudlerovi, který část roku pobývá na Valašsku. Jak výraznou roli v celé transakci sehrál?

„To je spíš otázka na něj. Za sebe můžu říci, že Jirkovi jsem neskutečně vděčnej a zavázanej za to, co pro mě v životě udělal. Pomohl a otevřel mi oči už jen tím, že mě vzal do míst, kam se málokdo dostane. O tom se drtivé většině hokejistů může jen zdát. S Hudym jsem mohl trávit čas v Detroitu v době, kdy vládli NHL. Nahlédl jsem pod pokličku NHL, kde se to celé tvoří. Jak říkám, strašně mi to otevřelo oči. V tu chvíli poznáte, v čem všem děláte chyby, co funguje, jak trénovat, čím ztrácíte čas. Jirkovo srdce patří Vsetínu, je to tamní ikona. Já mu chci tímto krokem aspoň částečně splatit dluh. Snad mu budu dělat radost a doufám, že můj výkon ocení i fanoušci, kteří v současné těžké době vytvářejí na Lapači fantastickou atmosféru.“

Vtipné je, že na Lapači na vás tamní příznivci měli pokaždé spadeno. Co si budeme povídat, někteří vás nemohli vystát. Kolem vás je ve Vsetíně pokaždé živo.

(usmívá se) „Je pravda, že na Lapači mi vždycky naskočí motor do vyšších obrátek. Funguje velké hecování, k hokeji ho potřebuju. Aspoň vím, že na ledě žiju. A že žiju i normálně.“

Jste v očekávání, jak vás vsetínští fanoušci přijmou?

„Hrozně se těším. Během covidu u nás najdete málo míst, kde se i přes restrikce patřičně fandí. Vsetín je jednou z výjimek. V dobrém slova smyslu tam jsou blázni. Hokej hrajete pro lidi, a pokud to mám za pár, chci si užít co nejvíc chvil, kdy je na zimáku randál a lidi jsou do hry maximálně vtažení. Úplně jednoduše: chci lidem rozdávat radost.“

S čím vás vyprovázeli vaši parťáci z Benátek – spoluhráči a tréninkoví svěřenci v jednom?

„Některým určitě spadl kámen ze srdce. Těm, které si beru po tréninku bokem a dobrusluju s nimi. (usmívá se) Ale vážně. Chance liga je těžká liga, s řadou velmi dobrých hráčů, není snadné ji hrát a prosadit se v ní.“