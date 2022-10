Gazda zaparkoval v 1. lize: Nejtěžší to bylo v létě, ale Zlínu něco dlužím

Po kvalitních obráncích je v Česku vždycky sháňka. O to víc vás zaráží, že Daniel Gazda (25) hraje jen 1. ligu. Poslední sezonu končil na hostování v Ilvesu Tampere, získal ve finské lize bronz. Jeho domácí halou se stala Nokia Aréna, nejmodernější hokejový stánek Evropy, Filip Pešán ho dřív zapracovával do reprezentace. Pokračování příběhu? Bek se z Finska vrátil do Zlína, který spadnul. „Smlouva mi tady běží, je platná, a tak to zkrátka je,“ odpoví.