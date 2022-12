Zlín chce odchovance: s Říhou se zná, vedl ho v Plzni. Další změny se řeší

Zdeněk Sedlák přestoupil do Plzně v květnu 2022 • HC Plzeň

Zdeněk Sedlák pravděpodobně zamíří do prvoligového Zlína • Koláž iSport.cz

V Plzni to nevyšlo, druhá liga v Klatovech mu zase byla málo. Útočník Zdeněk Sedlák (22) si po konci na západě Čech vybral střední cestu. Podle informací iSport.cz se vrací do prvoligového Zlína, kde s hokejem začínal. V pátek dopoledne by měl s Berany poprvé trénovat a v sobotu nejspíš hned nastoupí v Chance lize na ledě Jihlavy. „Nevidím jediný důvod, proč po něm nesáhnout,“ uvedl generální manažer klubu Robert Hamrla.

Za plzeňské Indiány stihl Sedlák odehrát osm zápasů s bilancí 1+0. Žádná sláva, větší roli v týmu si nevybojoval. Klub ho poslal do Klatov, za které zapsal 14 bodů (3+11) v deseti startech. Ambice má však jinde, proto svolil k návratu do Zlína. Z něj odcházel před sedmi lety jako teenager do finského Kärpätu Oulu.

Paradoxně jde za koučem Milošem Říhou mladším, který ho vedl na začátku sezony v Plzni. Než byl po druhém kole s kolegou Václavem Baďoučkem odvolán. Dvaadvacetiletý útočník nevydržel o moc déle. „Je volný a má být v pátek na tréninku. Jestli bude v sobotu hrát, to je na trenérovi,“ sdělil Hamrla, jehož pojí kamarádský vztah se Sedlákovým otcem Zdeňkem.

Ten se stal po jeho nástupu do funkce šéftrenérem mládeže. I tyhle vazby rozhodně přispěly k mladíkově comebacku do rodného města. Trápící se Berani potřebují po trenérské výměně i výraznou infuzi do hráčského kádru.

Urostlý Sedlák, jenž může hrát na křídle i v centru, je první posilou. Tedy, měl by být. Kontrakt ještě nepodškrábl. Má na to dojít v pátek. Pokud ve finále neupřednostní lákavější nabídku. „Mám zprávy, že ho lanaří i jiné kluby. Dokud není podepsaná smlouva, stát se může cokoliv,“ zůstal Hamrla opatrný.

Bývalého mládežnického reprezentanta si každopádně přeje mít v mužstvu. „Je to zlínský kluk, sledoval jsem ho ve Finsku. Tam byl produktivní, prosadil se. V Plzni asi čekal větší vytížení a produktivitu,“ řekl GM a jednatel HC Berani.

S aktuálně devátým celkem Chance ligy trénuje také obránce a odchovanec klubu Lukáš Buchta (28), který po zranění ukončil angažmá v dánském Aalborgu. Tam nastoupil k jedinému utkání. V minulém ročníku působil ve Vsetíně.

Další změny v kádru mají následovat po sobotním duelu v Pelhřimově s Jihlavou.

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE