Hrdina Zlína: chtěl být jako Sedláček, teď se dočkal. Skvělé zážitky, hlásí

Tohle si vždycky přál. Být jednička ve Zlíně, kde je doma a slavit s fanoušky úspěchy. Když klub během sezony uvolnil extraligového šampiona Libora Kašíka do Nitry, otevřela se před Danielem Hufem (23) šance, na kterou dlouho čekal. Stal se gólmanem, na němž to bude stát. V play off Chance ligy si odškrtl s Berany první úspěch, vyřadil ve čtvrtfinále favorita z Poruby na zápasy 3:1. „Nejlepší momenty kariéry,“ zářil v rozhovoru pro web iSport.cz mrštný brankář, hrdina vyrovnané série. V dalším kole zkusí vyčapat Třebíč, vítěze základní části.

Po tomto jste toužil, co?

„Jsem šťastný. Když bylo devět sekund do konce, proběhlo mi hlavou, jak jsem jako malý kluk seděl na klubových sedačkách a přál si být jednou v brance a chytat před tolika lidmi. Jsou to skvělé zážitky. Doufám, že ta jízda bude co nejdelší,“

Koho jste tehdy sledoval z hlediště?

„Kubu Sedláčka, se kterým jsem pořád v kontaktu. Občas si napíšeme, zavoláme. Radí mi. Je fajn být na té pozici. Byl můj cíl chytat co nejvíc. A pořád je. Jsem fakt rád, že dostávám prostor a chci to klubu splácet. Hodně cítím i podporu fanoušků.“

Na podzim chodilo na Zlín po sestupu tisíc lidí, hráli jste špatně, na spodku tabulky, atmosféra kolem klubu byla negativní. Kdy se to zlomilo k lepšímu? Na Porubu přišlo v neděli přes pět tisíc fanoušků, v pondělí jen o něco méně.

„Jsme rádi, že jsme je vrátili do hlediště. To jsme chtěli. Jsme vděční lidem, že sem přijdou a podporují nás. I tohle nám v sérii strašně moc pomohlo. Bylo to žlutomodré peklo. Dřív sem do Zlína nikdo nejezdil rád a bylo by super, kdyby to opět platilo a zažívali jsme společně úspěchy s tím narvaným barákem.“

Sedlo si to v týmu?

„Sedlo. (usměje se) Semkli jsme se, všichni začali makat. To je asi to hlavní. Je fakt vidět, že kluci bojují, jeden maká za druhého. Krásně se to doplňuje. Je to super.“

Jaké to bylo proti třetímu celku základní části?

„Těžká série. Poruba byla v této sezoně z hlediska ofenzivy asi nejlepší v soutěži. Ale po taktické stránce jsme sérii zvládli výborně. Co víc si přát, než to ukončit doma.“

Přišlo mi, že v neděli vás soupeř přebruslil, ale hned v pondělí už jste měli navrch vy. Co se stalo přes noc?

„Ve třetím zápase nás přehráli, ale nějak jsme to ubojovali. Bylo vidět, že v pondělí už trošku tahali nohy. Hráli to na tři lajny, někteří útočníci měli ice-time přes dvacet minut. Zvládli jsme to, otočili zápas. Šli jsme si pro vítězství. Je před námi další série (semifinále s Třebíčí), pojďme pěkně kousek po kousku. Nějaké prognózy nemám rád.“

