Holec naštval líbáním rivala: Je mi to jedno. Finále prý rozhodne srdce

Druhou stranu svým projevem radosti samozřejmě naštval. Což mu náladu opravdu nezkazilo. „Je mi to úplně jedno. Ať je naštve, co chce,“ ulevil si. „Něco jsem viděl. Nevím, mně je ten hráč asi úplně jedno,“ mávnul rukou obránce soupeře Mikuláš Zbořil.

Je jasné, že kreativního Holce budou mít v pondělí protihráči na mušce. Nejen proto, že patří k nejlepším borcům Vsetína, který posílil v závěru přestupního termínu z Třebíče. Teď na sebe upozornil i jinak. A na to se v play off nezapomíná. „Jsou v tom emoce. Kdyby nebyla série tak vyhrocená, doufám, že to neudělá. Že není taková ostuda. Mě osobně to neurazilo, je to v pohodě,“ nevzrušoval se Zbořil. „Myslím, že se mu nikdo mstít nebude,“ soudil autor korigující branky na 2:5.

Každopádně Vsetín zabral. V dosud nejtěžší chvíli ze sebe vytáhnul to nejlepší. Do derby číslo pět vletěl jako uragán a nakonec otevřel gólmana Daniela Hufa pěti góly. „Přišlo mi, že předtím jsme do něho ani jednou nezajeli,“ podotkl Holec, druhý nejproduktivnější hráč play off Chance ligy. „Řekli jsme si, že musíme něco změnit. Chodit před ním, stát tam. Teď nám to vycházelo a musíme v tom pokračovat,“ nabádal.

Přesto byli Berani padesát minut ve hře o postupový výsledek. Až v závěru ztratili naději. „Ve třetí třetině nám to tam konečně napadalo. Jako Zlínu ve třetím zápase,“ oddechl si Holec, jenž vnímal před zápasem tlak.

Kdyby domácí prohráli, nastupují v neděli na dovolenou. „Není to nic příjemného,“ připustil útočník. „Ale většina z nás jsme starší kluci, hokej hrajeme nějakou dobu. Víme, o co jde. I pro druhý tým je těžké to ukončit. Čtvrtý krok je nejtěžší. Oni nás taky třikrát po sobě porazili. Proč bychom to neměli zvládnout my? Za ta léta vím, že srdce vždycky vyhraje nad kvalitou. Když chce tým víc, dokáže cokoliv,“ nadhodil před dalším přesunem na zlínský stadion Luďka Čajky.

Také Holec bude připraven jít sokovi opět po krku, byť únava doléhá i na něj a většina hráčů má nějakou bolístku. „Každý zápas bolí. Kór mě v mém věku. Bolely série s Jihlavou, s Prostějovem a bolí finále,“ dodal.