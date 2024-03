Kouč Poruby o play off: Máme své vize a úkoly. Kolize s Baníkem, co Lakatoš?

V základní části dominovali. Hokejisté RT Torax Poruba se vyrovnali i s azylem v Kravařích, nebodovali pouze v osmi zápasech a s rekordním počtem 115 bodů jdou do play off Chance ligy z prvního místa. Ve čtvrtfinále je na úvod dnes a zítra čeká Jihlava, která v předkole prošla přes Slavii Praha. „Jsme připravení, máme nějaké vize a úkoly, s těmi do zápasů jdeme,“ říká trenér Jiří Režnar. „Jihlava je kvalitní soupeř, hodně mladých kluků. V sezoně jsme ji sice čtyřikrát porazili (6:2, 7:4, 3:1, 6:2), ale dlouhodobá část je trošku jinačí než play off. V něm rozhodují malé věci, které nejdou napravit. Takže musíme hrát každý zápas naplno, stoprocentně a koncentrovaně.“

Říkáte, že máte své vize a úkoly. Tím je finále, nebo se díváte jen za nejbližší roh?

„Samozřejmě je potřeba postupovat malými krůčky. Co nejvýš. Nějaký cíl máme, řekli jsme si ho s vedením. Ale jdeme zápas od zápasu. První kolo je vždycky těžké, soupeř z předkola si oddechl, má splněno, bude hrát lehce. V tom je první kolo vždy nejtěžší. My nic nepodceňujeme a soustředíme se na to, abychom první krok zvládli.“

V základní části jste byli suverénní, cíle ani nemohou být malé, ne?

„Ne, ale nemluvíme o nich nahlas. Chceme jít postupnými kroky. Tam, kam jsme si řekli už před sezonou. Stát se může cokoliv, ale připravení jsme kondičně i mentálně. Těšíme se, až to začne.“

Do vyřazovacích bojů vstupujete s heslem: Porubeme play off! Sedí to?

(usměje se) „Hesla jsou od toho, aby zvonila. Ale výsledky musíte uhrát na ledě. Jsme nachystaní. Doufejme, že nic nepůjde proti nám, hlavně zdravotně.“

Jste kompletní?

„Teď jsme kompletní, zpátky už je i Ondra Šedivý, poslední dva zápasy hrál, je ready. Jen hráči z Vítkovic - Vojta Lednický a Kuba Stehlík se vrátili zpátky nahoru. Jinak jsme kompletní.“

Že byste si z Vítkovic vzali Lakatoše, který tam místo ztratil?

(zasměje se) „Kdo by takového hráče nechtěl, kvalitního, nadstandardního, ale to nejde. Soupisky se uzavíraly koncem ledna. Koho by tehdy napadlo, že by měl mít Lakatoš volno?“

Nedrásá vás to jako trenéra? Není to „plýtvání“ potenciálu?

„To je věc Vítkovic, ne naše.“

Jihlavu jste čtyřikrát porazili, na co si dát pozor?

„Jsou nepříjemní, hodně bruslí, dohrávají souboje. Musíme být koncentrovaní na každé střídání.“

Stěhování do Kravař jste zvládli. Zpátky doma v Porubě už jste si zvykli?

„Měli jsme ze stěhování do Kravař strach, ale povedlo se to vším všudy. Měli jsme tam nadstandardní podmínky, maximálně nám vyšli vstříc. Problém byl jen dojíždění, že to kluci neměli na zimák pět deset minut, ale třeba půl hodiny. Zvykli si, bylo to fajn. Včas jsme se vrátili domů, hala je zmodernizovaná, krásná, zaslouží si, aby v ní diváci viděli kvalitní hokej. A my měli po posledním zápase série hlavy zvednuté. Doufám, že nás fandové podpoří. Teď sice začínáme ve stejném termínu jako Vítkovice a Baník, ale věřím, že nás fandové podpoří. Když budeme dobře hrát, budou chodit.“

V minulém play off vás vyřadil Zlín, vzali jste si z toho dodatečně nějaké poučení?

„V loňské sezoně jsme měli procentuálně nejlepší oslabení, ale zrovna ta nás proti Zlínu zradila. Dostali jsme sedmdesát procent branek v oslabení. Takže nefaulovat a neoslabovat zbytečně mužstvo.“

A pokud možno se vyhnout Prostějovu?

„Jo, s nimi to máme 0:4 na zápasy! Osm proher v sezoně a čtyři s Prostějovem. Čili bude dobře, když ho Zlín vyřadí hned v prvním kole. (usměje se) Ale hlavně, my musíme dál.“

Čím vám Prostějov neseděl?

„Bavili jsme se o tom, všechno byly vyrovnané zápasy (0:3, 4:5, 0:3, 1:3), ale vždycky se stala nějaká hrubka a potrestali nás. Teď na ně v prvním kole nenarazíme, takže to není na pořadu dne. Soustředíme se na Jihlavu.“