Pozor na tvrďáka Srdínka! Je to raubíř, usmívá se kouč Vsetína. Prý celý táta

Jeho táta Jan (50) sbíral na Lapači extraligové tituly, byl důležitou součástí zlaté éry klubu na přelomu tisíciletí. Od nové sezony budou fanoušci ve Vsetíně chodit na jeho syna Adama Srdínka (20), jenž hokejově vyrostl v pražské Slavii a dorostl ve Švédsku a Finsku. Na severu Evropy prožil posledních pět sezon. Nyní se chystá na Maxa ligu. Na ledě o sobě jistě dá znát. „Je to raubíř, “ představil mladého beka s úsměvem kouč Jiří Weintritt.

Proč raubíř? Vsetínský trenér narážel na Srdínkův herní naturel. Jde o tvrdého beka, který se neštítí osobních soubojů. Naopak je vyhledává, umí se dostat protihráčům pod kůži. „Usoudili jsme, že takový typ nám v obraně chyběl. Nahrával tomu i Adamův věk, jeho zkušenosti z finské mládeže a Mestysu,“ uvedl asistent Luboš Rob po pečlivém skautingu. „Předpoklady by mohl postupně naplňovat,“ doufal.

Kapitán Erik Hrňa v něm také vidí jasné geny. „V kabině je tichý, sem tam jenom pozdraví. Ale na ledě mi fakt připomíná tátu, jak si ho pamatuju, když jsem sem chodíval na hokej. Má od něj plno věcí,“ prohlásil zkušený útočník.

Je zajímavé, že synátora nezískal jeho otec pro rivalský Zlín. V něm pracuje Jan Srdínko jako sportovní manažer. Přesto postavil tým bez potomka. „Možná že by ho chtěl,“ uvažoval Rob. „Ale i kdyby ho chtěl hodně, říkal, že si Adam musí vydobýt místo v sestavě jakéhokoliv týmu sám. Cítí, že by nebylo správné, kdyby byli spolu v jednom klubu,“ dodal asistent, který razí jinou cestu.

V kádru má pod sebou syna Luboše mladšího. Jde však o zkušeného borce, který nepotřebuje dohled ani „protekci“. Ve Vsetíně podepsal nový kontrakt až do roku 2028. Adeptovi na obhajobu triumfu v Maxa lize se nově upsali další další dva členové elitní letky – Pavel Klhůfek a Vít Jonák.

Ale zpátky k Srdínkovi juniorovi. Jeho příchod na Valašsko byl rozjednaný už v minulém ročníku.

Došlo na něj letos v létě. Zatím si nováček, jenž odehrál 18 zápasů v dresu Kiekko-Vantaa ve finské druhé nejvyšší soutěži (Mestys), zvyká na český hokej. Hvězda z něj nebude hned. Potřebuje čas. „Nevíme, na co je zvyklý a na co ne. Ale neustále se zlepšuje a myslím, že půjde pořád nahoru,“ předpokládal kouč Weintritt. „Adam dokáže dostat klíčové hráče soupeře z pohody. Takový hráč nám chyběl. Proto se Zahradou (Janem Zahradníčkem) přišel a měli by plnit tuto roli,“ nastínil představy.

