Brzký konec zapomenut, cíle zůstávají. Nebudeme nic skrývat, zní z Poruby

Znovu jsou hladoví a ambiciózní. Porubští hokejisté budou společně se Vsetínem a Zlínem největším favoritem Maxa ligy. Z minulé sezony mají co napravovat, po rekordní základní části se totiž z play off rychle poroučeli. Přes léto do svého kádru nepatrně sáhli, v Ondřeji Romanovi nebo Jakubu Kotalovi získali kvalitu i zkušenosti. „Až ostré zápasy nám ukážou, jak si povedou. Jsou to však kvalitní hráči, takže od nich čekáme jenom to dobré,“ hlásí hlavní kouč Jiří Režnar.