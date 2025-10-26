Sparta věčně za katrem: Neuvěřitelná přesilovka 5 na 3, oslabení táhnul ožilý Fin
PRVNÍ DOJEM PATRIKA CZEPIECE | Střetnutí, po kterém zbude na obou stranách víc otazníků než odpovědí. Měření Sparty s Litvínovem se nezapíše do dějin extraligy zdobným písmem. Úspěšnější domácí využili střelecké nemohoucnosti trápící se Vervy, jenže hodně z jejich šancí sledovali z trestné lavice. Nešvar, který Sparta musí řešit. Comeback specialisty na oslabení Janiho Lajunena se jí tentokrát náramně hodil.
Zajímavé události zápasu
- Paliči šancí
Od beznadějně posledního týmu čekáte, že bude mít problém se dostávat do střeleckých příležitostí. To ovšem není litvínovský případ. Hosté si v Praze vypracovali minimálně pět zakončení do téměř odkryté klece. Výsledek? Častá minutí klíčového prostoru, případně nakonec snadná práce pro sparťanského brankáře Jakuba Kováře. Nejblíž byl David Kaše, ve druhé části trefil tyčku.
- Z pět na tři do tři na pět
„Umění“, jaké se nevidí často. Nejenže Litvínov v úvodní třetině nedokázal z vlastní přesilovky pět na tři vůbec nic vytěžit a ještě byl blízko inkasu. Po nedovolených zákrocích Theodora Pištěka a Matúše Sukeľa se početní poměr v mžiku obrátil do opačného gardu ve prospěch sparťanů. Ti pak těsně před koncem převahy odskočili do dvougólového trháku po teči Romana Horáka.
Kdo mě zaujal
- Jani Lajunen (Sparta)
Vinou vrtkavého zdraví teprve potřetí v aktuálním ročníku naskočil v extralize. A znovu bodoval! Právě jeho pohotová střela z první dostala Spartu do vedení. Finský pracant však dodává pražskému celku zejména klid v defenzivě a v oslabení. Nejlépe to ukázala znásobená početní nevýhoda tři na pět, v níž Seveřan ukradl puk ve středním pásmu a připravil obří šanci pro Marka Pysyka.
Kdo mohl ukázat víc
- Nicolas Hlava (Litvínov)
Dvakrát se na něm vyfauloval Michal Řepík, v obou případech však šlo spíš o sparťanovu nešikovnost. Hlava se herně viditelně trápí, za 18 zápasů bral jen čtyři body (1+3). Přitom v početní převaze sekunduje sourozencům Kašovým. V prostoru před brankou má sbírat odražené puky, často však zastaví střely vlastních kolegů. I jeho vlivem má Verva druhou nejslabší přesilovku v lize.
Čeho jste si možná nevšimli
- Sparta za katrem
Pražané nadále zůstávají jasně nejčastěji vylučovaným celkem extraligy. Proti Litvínovu účet rozšířili o 12 trestných minut, dohromady jich počítají 243. K jejich tučnému zápisu sice přispělo i pět vyšších postihů, tím se ovšem parta kouče Jaroslava Nedvěda nemůže chlácholit. Ve svém středu má i největšího hříšníka – Davida Němečka. S Vervou sice držel únosnou míru důrazu, ale pro změnu si nepohlídal dvě vyloučení za zdržování hry po vyhození puku mimo hřiště.
- Návštěva: 11 696