Norris jde po výhře v Mexiku do čela, drží jednobodový náskok. Verstappenův útok nevyšel
Formule 1 má poprvé od dubnového závodu v Saúdské Arábii nového lídra. Do čela napínavého šampionátu se místo Oscara Piastriho vyhoupl Lando Norris, jenž v Mexiku ukořistil své šesté vítězství v tomto roce. Vyhrál naprosto suverénně, druhého Charlese Leclerca za sebou nechal s půlminutovým rozestupem. „Pro mě to byl docela přímočarý závod, což bylo přesně to, po čem jsem toužil. Měl jsem dobrý start, dobré první kolo a díky tomu jsem mohl jet dál,“ radoval se Brit.
Ve hře o titul zůstávají tři jména. Největší šanci na jeho zisk má momentálně Lando Norris, jehož forma je zároveň v posledních týdnech daleko lepší než u Oscara Piastriho, Norrisova týmového kolegy z McLarenu. Australan bral v Mexiku stejně jako před týdnem v USA páté místo, přičemž předtím skončil v Singapuru čtvrtý. Poslední triumf zapsal koncem srpna v Nizozemsku.
Zato Norris válí. Z uplynulých pěti závodů vystoupal na bednu hned čtyřikrát a trať Hermanose Rodrígueze si dokonce podmanil. „Je to úžasné a neuvěřitelné, poprvé jsem tady v Mexiku vyhrál. Na takovém stadionu mě to těší obzvlášť. Velké díky všem fanouškům,“ hlásil Norris, jenž je rázem v čele šampionátu s jednobodovým náskokem.
Ze hry o pohár ale nezmizel ani držitel posledních čtyř titulů Max Verstappen, jemuž v Mexiku vyšla strategie na jediný pit stop. I přesto ale Nizozemec po průjezdu cílem smutnil. Když už se zdálo, že v souboji o druhé místo Charlese Leclerca předjede, kvůli potížím Carlose Sainze jej o závěrečný útok připravil virtuální safety car.
„Se safety carem jsem byl spokojený, protože moje pneumatiky byly úplně pryč. Zároveň jsem věděl, že Max je na měkčí sadě, takže to bylo těžké. Safety car mě na konci zachránil,“ pokyvoval Leclerc.
Verstappen na trávě
„Někdy prohrajete, někdy vyhrajete. Někdy safety car pracuje pro vás, někdy proti vám,“ soukal ze sebe Verstappen. „Poté, co jsme nasadili měkké pneumatiky, jsme byli o něco konkurenceschopnější. Byl to těžký víkend, ale boj o druhé místo je nakonec dobrý výsledek.“
Přitom hned v úvodním kole měl Verstappen namále, když v souboji s Leclercem a Lewisem Hamiltonem vyjel z trati a chvíli pokračoval i po trávě. „Musel jsem být na obrubníku a celou cestu jsem se ztrácel. Málem jsem na trávě havaroval,“ popisovala superstar Red Bullu.
Na první místo celkového pořadí momentálně ztrácí šestatřicet bodů. Byť se to zdá jako dost, čtyři závody před koncem sezony se nejedná o nic neřešitelného. Zvlášť s formou, jakou Verstappen má. Nedávno totiž vládl v Itálii, Ázerbájdžánu i USA.
Velká cena Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Norris (Brit./McLaren) 1:37:58,574, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,324, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -31,049, 4. Bearman (Brit./Haas) -40,955, 5. Piastri (Austr./McLaren) -42,065, 6. Antonelli (It./Mercedes) -47,837.
Průběžné pořadí MS (po 20 z 24 závodů): 1. Norris 357, 2. Piastri 356, 3. Verstappen 321, 4. Russell (Brit./Mercedes) 258, 5. Leclerc 210, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 146.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 713, 2. Ferrari 356, 3. Mercedes 355, 4. Red Bull 346, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72.