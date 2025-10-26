Béčko, teď áčko. Cichoň si znovu podal Pardubice. Byl skvělý, uznal Pešán. Narážel na sudí
Aplaus pro Oldřicha Cichoně! Kurážný 23letý gólman stojí za velkým extraligovým vítězstvím Olomouce 2:1p nad Dynamem. Dvojka hanáckého klubu ve středu vychytala v přerovském úboru pardubické béčko v Maxa lize (2:1), v neděli otrávila hvězdami nadupaný A tým. S bohatou sadou 43 úspěšných zákroků si Cichoň užíval ovace více než pěti tisíců fanoušků. „Super zážitek a jsem rád, že to vyšlo,“ zářil po atraktivní bitvě.
Hosté opouštěli Olomouc naštvaní. Kdo duel viděl, musel uznat, že soubor Filipa Pešána hrál velmi dobře, určoval tempo, svíral Hanáky do kleští, narážel však na tuhou defenzivu v čele s gólmanem. „Naše hra byla organizovaná, snažili jsme se být silní na puku, vytvořili jsme si hodně příležitostí, ale naráželi jsme na skvělého brankáře,“ uznal kouč Cichoňovu sílu.
V hlavách pak Východočeši těžko vstřebávali vedení duelu z pohledu arbitrů Kiky a Vrby. Ačkoli téměř celou dobu dobývali olomoucké území, na trestné strávili víc času oni. „Domácí tým urputně bránil po celý zápas, je to trošku bolest českého hokeje, jak je řízená liga. Myslím, že jsme měli mít daleko víc přesilovek, bohužel jsme se neprosadili přes těžkou obranu,“ komentoval to Filip Pešán.
Záhy po konci utkání cestou přes kluziště nezvykle zamířil za rozhodčími, aby jim řekl svůj pohled na věc. Když pak dostal otázku, zda vidí šanci nebo způsob, jak svůj pohled posunout dál v rámci extraligy, odvětil: „To není otázka na mě, to je otázka na majitele klubu.“
Téměř vyprodaný duel měl grády, správnou dynamiku, energii, nescházely potyčky, na hráčích jste viděli, že tomu dávají absolutně vše. Nicméně pohybovou převahu hostů v prvním dějství utnuli sami pardubičtí hráči zbytečnými vyloučeními, vlastní řady nejprve oslabil Roman Červenka, po něm John Ludvig, do třetice šel ven i Jan Košťálek. Jeho trest byl však hodně diskutabilní, asi jen sudí vědí, proč šel obránce Dynama pykat.
Každopádně domácí se dostali díky třem přesilovkám v úvodní části do tempa i do vedení, když Ludvigův postih úspěšně potrestal Karel Plášek. Jeho parťák Cichoň exceloval hlavně v prostřední části, kdy si hosté udělali z útočné zóny obývák, který vytrvale obléhali. Na olomouckého gólmana hosté vypálili 15 střel, zhusta se jednalo o zajímavé možnosti. Cichoň zpacifikoval i samostatný únik Miloše Kelemena ve 38. minutě. „Těch momentů tam bylo víc, díky hodně střelám jsem se do toho dostal a pak se gólman vždycky cítí líp. Byl jsem rozchytaný, takže mi ty situace nepřišly extra těžké. Měl jsem v hlavě, že mají extrémně kvalitní mančaft. Ale těšil jsem a byl jsem díky tomu i víc v zápase,“ rekapituloval zástupce Matěje Machovského.
Obrat Pardubice? Body navíc
Ze svého nasazení proti Červenkovi a spol. nebyl překvapený. Trenéři nevsadili na Machovského možná i proto, aby hráči cítili silnější povinnost věnovat se obraně. „Čekal jsem, že půjdu chytat. Pardubice jsou silný soupeř a výhra proti nim, když to řeknu blbě, je navíc,“ dal Cichoň najevo, že si tým šetří Machovského na zápasy, k nimž mají Hanáci výkonnostně blíž a body jsou proti nim teoreticky dostupnější.
Mít během pár dnů skalp obou týmů jedné organizace, to se jen tak nevidí. Šlo přitom o naprosto rozdílné duely, v Chrudimi Cichoň lapil 13 ran ze čtrnácti. A středeční zápas sledovalo 145 lidí, v Olomouci skoro 5300. „Bylo to jiné,“ ušklíbl se. „Před tolika lidmi jsem ještě nechytal. Sešlo se to, spíš náhoda.“
Kapitán Dynama Lukáš Sedlák kvitoval předvedený výkon, byť stačil jen na bod. „Z naší strany odmakaný zápas, nemůžeme si vytknout nic, škoda, že jsme dostali dva góly v oslabení,“ mrzelo jej. „A když už jsme dostali přesilovku, nepomohli jsme si jí.“
Také kvůli Cichoňově připravenosti. „Chytal dobře, pár výborných šancí pochytal. Můj gól? Konečně jsme využili nějakou šanci, kterou jsme měli. Předtím jsme to pálili, nebo to chytil gólman. Dali jsme gól na 2:1, nebyl uznán, škoda. Robert Kousal měl ještě výbornou šanci, skákalo to tam,“ řekl k několika situacím, kdy puk byl blízko brankové čáry olomoucké klece.
Po Červenkově faulu v nastavení rozhodl Petr Fridrich. „Nesehráli jsme to úplně ideálně, dávali jsme si těžké nahrávky někdy zbytečně, místo toho, abychom si puk podrželi. To mohlo být lepší,“ uzavřel Sedlák.
Pohled Miroslava Horáka
V NHL by to dopadlo jinak
Nemohu si pomoci, kdyby duel Pardubic v Olomouci pískali sudí z NHL, dopadl by jinak. Třeba by měl stejného vítěze, ale skóre by bylo třeba 4:3. V zámoří se na hokej dívají jinýma očima než my. NHL chce soutěž čistou, bez zpomalovacích faulů, bez držení či hákování a s co největším počtem gólů. Kvalitní rychlý ofenzivní hráč dostává za oceánem větší šanci prosadit se, protože jeho snahu sudí chrání. Ten, kdo nestíhá, tak to dříve či později pozná. Vysokojakostní hráč dostává přednost před bořičem. V extralize jsme stále někde na půli cesty. Na Hané se chvílemi hrálo sumo, ale nechalo se to být. Těžko se pak můžeme divit, že nám přibývají výsledky 1:0, 2:1 a podobně. Minimálně je to škoda.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|18
|2
|1
|1
|14
|29:62
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž