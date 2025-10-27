Utah má i díky Vaněčkovi sedmou výhru v řadě! Faksa s Hronkem asistovali
Brankář Vítek Vaněček dovedl hokejisty Utahu v NHL k výhře 3:2 na ledě Winnipegu, která byla pro tým Mammoth už sedmá v řadě. Filip Hronek asistencí pomohl Vancouveru zdolat Edmonton 4:3 v prodloužení. Na gól v neděli přihrál také Radek Faksa a jeho Dallas porazil Nashville 3:2.
Předchozích šest vítězství Utahu vychytal Karel Vejmelka, tentokrát zazářil v brankovišti Vaněček: z 30 střel inkasoval pouze dvakrát. Vítěznou branku vsítil v 55. minutě Dylan Guenther. Asistenci u prvního gólu Utahu si připsal Nick Schmaltz, který zaznamenal šestnáctý bod v sezoně a dělí se s Jackem Eichelem z Vegas o první místo v kanadském bodování.
Hronek se podílel na druhém gólu Canucks v početní převaze. Odchovanec hradeckého hokeje z modré čáry vybídl ke střele bez přípravy z pravého kruhu Eliase Petterssona a ten propálil brankáře Oilers Calvina Pickarda. Pro českého reprezentačního beka to byla šestá asistence v sezoně.
Za Edmonton nastoupil David Tomášek, který sehrál důležitou roli při srovnání Leona Draisaitla na 3:3 v přesilovce v 55. minutě. Těsně před jeho střeleckým pokusem proskočil brankáři Canucks před obličejem a zakryl mu výhled. V prodloužení pak o vítězství Vancouveru rozhodl Kiefer Sherwood.
Faksa se druhou asistencí v ročníku podepsal pod první trefu Stars na 1:2. Český útočník v 30. minutě nahodil puk z otočky od modré čáry na branku Predators a jeho pokus tečoval Oskar Bäck, který nastoupil do prvního zápasu v sezoně. Obrat Dallasu dokončili Wyatt Johnston a autor vítězné branky Mikko Rantanen.