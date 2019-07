Další zkušený hráč ve druhé lize. Za Dvůr Králové bude hrát mistr světa Čáslava | iSport.cz

"Potkával jsem se s Jirkou Malinským a bavili jsme se o tom, co mám v plánu. Jsem sice nějak zainteresován v pardubickém klubu, ale ten pohyb mi chyběl. Zájem pak z obou stran byl a nakonec jsme se vcelku rychle dohodli," uvedl Čáslava na klubovém webu.

Devětatřicetiletý bek se současným trenérem Dvora Králové, který je také pardubickým odchovancem, krátce nastupoval v extraligovém týmu. S Malinským, jenž je o osm let starší, se dobře znají. "Cítím se výborně. Jinak bych se asi ani nikam nehrnul. Cítím i samozřejmě nějakou zodpovědnost, abych se na sezonu dobře připravil, odehrál ji se ctí a týmu byl co nejlépe nápomocen," řekl Čáslava.

Zkušený obránce se již těší, jak bude nastupovat proti Sýkorovi. Původně to sice vypadalo, že by do Dvora Králové zamířili spolu, elitní střelec dal ale nakonec přednost nabídce Vrchlabí.

"Já se přímo těším na to, až ho budu bránit. Po celou kariéru jsem mu říkal, že se těším, až proti němu budu hrát. Proti sobě jsme si moc nezahráli, jestli vůbec jsme se někdy potkali. Většinou jsme hráli společně," uvedl Čáslava, který v extralize za Pardubice odehrál 642 zápasů s bilancí 40 branek a 112 asistencí. Naposledy v nejvyšší soutěži nastoupil loni v listopadu, poté již ze zdravotních důvodů nehrál a působil jako asistent trenéra na střídačce.