Čínský tým v Česku pálil a sahal po první výhře! Hrozné, zlobil se trenér Písku | iSport.cz

Číňané se v Česku připravují na domácí olympiádu v roce 2022, kde jako pořadatel mají jistou účast mezi dvanácti nejlepšími zeměmi na světě. I proto se chtějí rozvíjet v Evropě, myšlenka na jejich start ve třetí nejvyšší české soutěži přišla v dubnu. O dva měsíce později bylo vše dořešeno, za účast ve druhé lize si museli zaplatit.

Přes léto našel Golden Dragon zázemí v Kladně, mistrovské „domácí“ zápasy hraje ve Slaném. Trenérem týmu se stal Jiří Šejba, jako manažer nad ním dohlíží Josef Zajíc. Asijský tým doplnili i tři čeští mladíci – bratři Michal a Jakub Kučerové a Pavel Husarik.

I když několik čínských hráčů má reprezentační zkušenosti, o národní tým rozhodně nejde. Kádr je hodně mladý, většině hráčů je okolo dvaceti let. Jelikož čínská strana už pracuje na naturalizování zámořských hráčů, z tohoto týmu se za tři roky do Pekingu nemusí podívat nikdo.

Vstup do soutěže se čínskému týmu nevydařil. Na úvod prohra 0:7 s Táborem, pak desítka v Kolíně. Prvního gólu se „Zlatý drak“ dočkal až ve třetím duelu, další vysokou porážku 1:11 na ledě nováčka z Příbrami zmírnil Michal Kučera, jeden z českých hráčů na soupisce. V neděli už první čistě čínský gól zaznamenal Ming-ťü Čeng, jenž jen korigoval další domácí debakl 1:8 proti David servisu České Budějovice.

Výsledky China Golden Dragon ve druhé lize 11.9. Tábor (d) 0:7 14.9. Kolín (v) 0:10 18.9. Příbram (v) 1:11 22.9. DS České Budějovice (d) 1:8 23.9. Písek (v) 5:6sn.

O den později se už Číňané rozstříleli. Před 200 diváky v Písku sice ještě deset minut před koncem prohrávali o dvě branky, třemi rychlými trefami ale dokázali stav otočit na 5:4. Všech pět gólů zařídili čínští hráči. Šokující výhra nakonec nepřišla, protože v čase 59:05 znovu srovnal písecký kapitán Jan Polata a domácí pak uspěli i v samostatných nájezdech. „Chceme se omluvit fanouškům, kteří dorazili v hojném počtu. Byli skvělí a my se jim omlouváme, že jsme zklamali,“ řekl pro klubový web Karel Herr, trenér Písku.

„Bylo to z naší strany hrozné. Doufal jsem, že po extrémně špatném výkonu v Klatovech se zvedneme. Ale to se nestalo. Teď jsme padli držkou na zem a doufám, že nás to probudí,“ zlobil se Herr. „Nejde to jen za hráči, i já jsem udělal špatná rozhodnutí, když jsem poslal na led špatnou lajnu a dostali jsme z toho gól po buly. Všichni na tom máme svůj podíl.“

Další zápas hrají Číňané už ve středu, kdy ve Slaném od 19 hodin přivítají Příbram.

IHC Králové Písek – China Golden Dragon 6:5 po nájezdech (0:1, 1:1, 4:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Paule (Bednařík), 42. Novák (Šaršok), 44. Hanus (Turek, Karbulka), 51. Paule (Novák, Turek), 60. Polata (Hanus, Bednařík), rozhodující nájezd Karbulka – 12. Čeng (Chou, J. Kučera), 37. Siang, 52. Siang (Chou), 55. Chou, 59. Čeng (Chou, Siang). Rozhodčí: Škrobák – Žídek, Dědek. Vyloučení: 6:5, navíc Čeng (China Golden Dragon) 10 minut. Využití: 0:2. Diváci: 200.

Sestavy:

Písek: Štrobl – Košař, Suda, Růžek, Tintěra, Šaršok, Hanus, Turek – Paule, Novotný, Novák, Rod, Koupal, Polata, Egert, Strnad, Stauber, Bednařík, Karbulka, Fríd.

China Golden Dragon: Sia – J. Kučera, Čchang, S', Sung, Chan, Siao-tung Wang, Jü-lung Wang, Si-chan Wang – Čang, Chang Li, Čeng, Siang, Husarik, Čou, Ming-ťüe Li, Chou, Ma.