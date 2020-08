Růžičkova věštba naplněna! Chomutov opravdu prohrál s Mělníkem

Chomutovského odchovance Nicolase Hlavu velice tíží současná situace klubu, kterému hrozí pád do pralese, možná i zánik • profimedia.cz

Nicolas Hlava, donedávna útočník Chomutova vnímá současné jednání Pirátů jako kudla do zad • profimedia.cz

Tohle není vtip, dávná slova známého trenéra se stala skutečností! Před třemi roky, kdy tehdy ještě extraligovému Chomutovu pod vedením kouče Vladimíra Růžičky začínal pozvolný úpadek, řekl poprvé již bývalý vůdce střídačky Pirátů k výkonům svého týmu, že by takhle neporazili ani Mělník. Nyní za úplně jiných okolností k tomu opravdu došlo. Severočeši připravující se na sezonu v krajské lize schytali od mělnického soupeře porážku 6:8!

„Takhle neporazíme ani Mělník,“ soptil ze sebe Vladimír Růžička ke konci roku 2017, kdy Chomutovu již místo radostí přibývaly spíše starosti. V nadcházející sezoně zmínil středočeské město ještě jednou, když Piráti ztratili poslední naději na vyhnutí se baráži, ve které později padli. Zkušeného kouče by určitě nenapadlo, že svými výroky v podstatě prorokoval budoucnost.

V pátek večer se skutečně stalo, že chomutovští hokejisté vyrazili na zápas do Mělníka a tamní Juniory nedokázali porazit. Jen už u toho nebyl Růžička, který v současnosti vede Hradec Králové. Na mělnickém ledě vlastně hrálo už úplně jiné mužstvo, chystající se na soutěž o několik levelů níž. Poté, co klub ani po sezoně strávené v Chance lize nedokázal prokázat bezdlužnost, přišel o prvoligovou licenci a zahučel až do soutěže Ústeckého kraje.

Na krajskou ligu se Pirátům povedlo dát dohromady kádr složený z vysloužilých matadorů a bývalých extraligových borců jako například obránce Angela Krsteva. Nový chomutovský kádr (s průměrným věkem 34 let!) se premiérově představil v přípravném zápase právě proti Junioru Mělník, jehož hráči i fanoušci se nemohli dlouho očekávaného duelu dočkat.

Skóre sice již v čase 0:22 otevřeli Piráti, pak se však rozpoutala divoká přestřelka, na jejímž konci se z vítězství radovala domácí parta. Piráti si porážku v závěru zavinili sami velkou nedisciplinovaností. „Osobně jsem docela naštvaný, že Chomutovští neudrželi nervy a udělali na konci hodně zbytečných faulů. Utkání nakonec splnilo účel a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ řekl Libor Stinka, hlavní trenér Junioru po vítězném zápase.

Mělník tak triumfem nad Piráty naplnil slova “věštce„ Růžičky a vrátil Chomutovu dvacet let staré vyřazení v semifinále první ligy, které Severočeši vyhráli ve třech zápasech. Nejbizarnější na dávné sérii však je, že řada tehdejších členů kádru nyní bude bojovat i za Piráty v kraji.