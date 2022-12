Broš o rozšíření juniorky: Krok zpátky! Žádná koncepce a zákulisní lobby

Juniorská extraliga by se podle návrhu sportovní komise měla rozrůst z šestnácti na čtrnáct týmů a rozdělit na dvě části – na Čechy a Moravu. Poté by přišla nadstavba, až pak play off. Spodek by hrál play down. „Za klíčové považuji, že ve všech svých částech bude liga dávat úplně každému týmu motivaci o co hrát, což tady dosud nebylo,“ hájí se Hadamczik. „Je to ale úplný nesmysl,“ oponuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz Michal Broš.

Jaký byl první dojem, když jste o plánovaném novém formátu juniorské extraligy dozvěděl?

„Jsem v šoku. Pořád. Stejně jako celé prostředí, které o ničem doteď nevědělo. Nedávno byl seminář v Porubě, sám Hadamczik tam tvrdil, že juniorská extraliga zůstane nadále stejná. Že se nic měnit nebude. Je to asi měsíc dozadu. On sám osobně svými ústy to tvrdil. V klubu jsme to brali jako dobrou zprávu. To je první věc, která mě na tom zaráží.“

A samotná změna?

„Jasný krok zpátky, řeknou vám to snad všichni, kdo se v mládeži pohybují. Celou dobu se tu bavíme o nějakých cestách, jak konkurenci a kvalitu zvýšit a pak uděláme tohle? Jedním z kroků bylo radikální zúžení počtu týmů v nejvyšších soutěžích, před rokem se to udělalo. Účastnil jsem se snad všech jednání, prezenčních nebo online. Probíhaly debaty, že by se spíše ještě mohl počet klubů v juniorské extralize snížit na dvanáct. Taky jsem byl zpočátku pro. Nakonec to ale zůstalo na formátu čtrnácti. Nikdo nenadával, všichni byli s tímhle formátem spokojení. Podívejte se na pondělní kolo. Tři nejhorší týmy vyhrály, většina utkání je vyrovnaná, play off nemá nikdo jisté. Ta liga začíná mít konečně po čase nějakou úroveň. A přijde se s tímhle...“

O rozdělení na východní a západní skupiny se vůbec nemluvilo?

„Vůbec! Ani zmínka. Hadamczik řekl, že jsou za tím ekonomické důvody, že se ušetří. Na tohle si ale doteď nikdo nestěžoval. K tomuhle kroku není důvod. V rámci úspor se řešily třeba dvojzápasy, ale nějaké rozdělení vůbec. Mluvil jsem už s několika juniorskými kouči, všichni jsou překvapení. Tedy kromě těch, kteří se cítí v ohrožení a jsou dole. Jsou týmy, které se bojí sestupu, nebo už v první lize jsou a nejsou schopné se do extraligy sportovně dostat. Zase hledají lehčí varianty, jak to uhrát u stolu. Jiné vysvětlení nemám.“

Párty na hokejovém svazu: audit ukázal na nákupy v Pařížské i drahá auta Video se připravuje ...

Opravdu?

„Co jiného by za tím mohlo být než lobby některých klubů? Každý ať se podívá na tabulky a pak na složení sportovní komise, kdo pro návrh zvedl ruku. Já nikoho obviňovat nebudu, ale tenhle krok je prostě absolutně nepochopitelný. Zvlášť když Hadamczik před měsícem říkal úplně něco jiného.“

Říkáte, že soutěž začala mít zase po čase kvalitu. Potřebovala vůbec nějakou revizi?

„Za sebe říkám, že ne. Opravdu může poslední porazit prvního, hrají se vyrovnané zápasy, vzniká konkurence, hráči se tím pádem musí zlepšovat. Soutěž je lepší, než byla vloni a mnohem lepší než roky předtím. Dávalo to hlavu a patu. Fakt to není jen můj názor. A další věc... když jsme se bavili třeba o úpravě žákovských soutěží, vždycky mi bylo řečeno, že má nový formát dostat aspoň dvě sezony na to, aby se ukázalo, jestli funguje nebo ne. My máme za sebou v juniorech polovinu nové soutěže a už jako víme, že je to špatně? Totální úlet.“

Taková je dlouhodobá koncepční práce v českém hokeji. Změna za změnou, dlouhodobý směr chybí. Těžko se pak divit, že mladíci raději odchází do ciziny.

„Přesně tak, souhlasím. Nikdo nic neví. Nikdo neví, co čekat, co bude za půl roku. Ani kluby tím pádem nemůžou pracovat úplně koncepčně. V modelu, který teď sportovní komise odhlasovala, jsou navíc nadstavby a play downy. Doteď jsem žil v tom, že soutěž má mít opravdu dlouhodobý formát, aby se ukázalo, jak kde opravdu pracují. V nadstavbách a podstavbách se naopak leckdy dlouho o nic nehraje. Přesně tohle jsme nechtěli, soutěž na nějaké čtyři fáze. Už to tu bylo a nefungovalo to. Nechápu to.“

Sám Hadamczik přitom roky volal po zúžení soutěží a větší konkurenci. Pokud tedy mermomocí chce svůj model, ve kterém by žádný tým nepauzíroval, nabízí se spíše zúžení na dvanáct účastníků.

„Souhlasím, tak to je. Prostě nesmysl. Spíše bychom měli řešit jiné věci, třeba úpravu přestupního řádu. Tohle mi z žádného pohledu nedává smysl. Rok a půl jsem uvnitř. Účastním se opravdu všech jednání, všech argumentačních výměn.“

Návrh schválila sportovní komise. Má dvacet členů, hlasování se jich ale účastnilo jen deset, zbytek se omluvil. Co tomu říkáte?

„Neskutečné. Poloviční účast, osm zvedne ruku a máme hotovo. Už jen naven to veřejnosti dává obrázek, který absolutně není seriózní. V dnešní době, kdy se dá připojit online na dálku. Nemám slov. Pořád doufám, že to neprojde přes výkonný výbor.“

Dalším krokem by mělo být přidání tzv. postaršených over age hráčů. Dobrý krok?

„Ano, s tímhle souhlasím. Dá to šanci hráčům, kteří třeba ještě nejsou ve dvaceti úplně dopečení. Dostanou prostor, navíc zvednou kvalitu soutěže. Mají význam.“