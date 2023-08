Na druhou ligu s Rusy? Hronov se hájí: Je to Estonec. S někým hrát musíme

Ruslan Amirov, Ilja Babrusev a Denis Salnikov. Tři hokejisté s větší či menší vazbou na válčící Rusko, kteří figurují na soupisce druholigového Hronova a mají pomoct odvrátit jeho pád do „pralesa“. Etická otázka? Vedení malého českého klubu rázně odmítá, že by angažováním výše jmenovaných porušovalo nepsaná pravidla. „Babrusev už nemá s Ruskem nic společného, má estonské občanství. Salnikov zase české. Amirova jsme měli už vloni, s válkou samozřejmě nesouhlasí,“ vyjádřil se hronovský generální manažer Luděk Exner pro iSport.cz.

Tým nedaleko polských hranic v minulé sezoně druholigovou příslušnost neudržel. Vyhrál jen ve čtyřech z třiceti zápasů, nezvládnul březnovou baráž s Velkým Meziříčím (2:5, 6:2 a 2:5) a chystal se na královéhradeckou krajskou soutěž. Sestup neodvrátil ani Rus Ruslan Amirov, který až do vpádu Putinových vojsk působil v Kyjevě na Ukrajině, nebo Denis Salnikov, dle důvěryhodné databáze eliteprospects narozený v ruské Penze, jinak ovšem odchovanec Karlových Varů.

Hronov od sešupu do kraje zachránil Jablonec. „Byla nám nabídnuta licence. Odkoupili jsme ji na poslední chvíli, moc kvalitních hráčů už na trhu není,“ lamentuje sportovní manažer Martin Táborský.

I proto se k mužstvu nedávno přidal Ilja Babrusev. O smlouvu usiluje na hromadné zkoušce, do níž klub od pondělí zapojil 40 hráčů. „Je doporučený agenty. Jeví se nám jako velmi kvalitní obránce, který by měl změnit tvář i herní styl celého týmu,“ komentuje příchod potenciální posily šéf sportovního úseku.

Babrusev se narodil v Nižném Novgorodu, doma v Rusku hrál až do sezony 2017/18. Po roční pauze strávil další čtyři ročníky v ukrajinských klubech HK Kremenčuk a HC Kramatorsk. Válka ho vyhnala do Estonska. A právě tam měl, jak tvrdí Hronov, obdržet občanství pobaltské země.

Pokud by se tak nestalo, v Česku by mohl působit jedině v případě, že by zažádal o vízum z humanitárních důvodů. Jako Rusa by ho jinak v tuzemsku nepřijali. S estonským pasem nicméně fungovat může. „Teď si tu bude shánět práci, s Ruskem už nemá nic společného,“ říká jasně Exner.

O azyl naopak musí usilovat jiný hronovský zadák Ruslan Amirov, který ve třetí nejvyšší soutěži krátce působil už před invazí, kdy hrál za Orlovou. Do Česka se pak přesunul i po startu válečného konfliktu. „Domů se ani nevrátil, žádá tady o azyl. S válkou samozřejmě nesouhlasí,“ popisuje situaci údajně jediného opravdového Rusa v sestavě generální manažer.

Amirova s Babrusevem spojuje kromě rodiště také působení v ukrajinské lize v sezoně, kdy vypukla ruská agrese. Podle zpráv propagandistické televizní stanice Match TV tehdy ruští hokejisté ve službách klubu z Chersonu požádali Putinovu armádu, aby je osvobodila. Informaci ovšem nelze nezávisle ověřit, stejně tak ani to, zda totožný požadavek neměli i ostatní hokejisté včetně Amirova s Babrusevem. Vzhledem k tomu, jak odmítavě se dle vyjádření hronovského vedení k Rusku staví, je to však nepravděpodobné.

Odmítavý postoj ke konfliktu má podle Táborského i celý klub. „Jako HC Hronov válku odsuzujeme. Tyhle věci by se neměly vůbec dít. Někdo říká, že by se do toho neměl sport zatahovat, někdo zase, že je toho součástí. Nerad bych někoho odsuzoval a hanil ho za jeho názor. Za mého působení, když jsem byl dva roky zpátky trenér a válka nebyla, jsme měli pět hráčů z Ruska. Jejich počet snižujeme, i z morálního hlediska.“

Momentální angažování hokejistů s ruskou minulostí Táborský svádí zejména na nedostatek volných hráčů v Česku a jiných částech Evropy. Mají prý přehnané finanční požadavky, kterým Hronov nedokáže vyhovět. Proto si kromě „ruského“ Estonce vybral i dva Ukrajince, Srba nebo Arménce.

„S někým hrát musíme,“ posteskne si sportovní manažer.

„V dnešní době hrozně rozhodují finance, i když se snažíme navýšit rozpočet klubu, abychom se nepohybovali v dolních patrech a vyhnuli se baráži. Jsou tu hráči, kteří delší dobu v Rusku nežijou, pohybujou se po Evropě, navíc ani nevíme, jestli si je necháme. Pokud bychom měli dostatek českých hráčů… Ti odchází do ciziny za lepšími podmínkami, oslovovali jsme jich hodně. Řada z nich zkouší štěstí ve vyšších soutěžích. Kolikrát jsem se s tím setkal, že se český hráč zajímá více o peníze než o to, aby dostal příležitost. Od toho by měla být druhá liga, aby se mladí kluci z juniorů dostali do mužského hokeje,“ myslí si Táborský.