Poruba je bez haly. Řeší sportovní stránku i finanční ztráty v milionech

„U profesionálního A-týmu, který je víc jak z 90 % financován ze sponzorských zdrojů, je předběžná ztráta vypočtena asi na 10 milionů korun,“ potvrdil generální manažer Pavel Hinner pro klubový web. Mládežnické týmy budou hrát na hřištích soupeřů minimálně do 15. října, kdy by mohla být znovu zprovozněna menší hala. Áčko by se domů mohlo vrátit v listopadu.

RT TORAX Arena v Ostravě-Porubě byla po nákladné rekonstrukci za zhruba 160 milionů korun slavnostně otevřena 28. října 1998. Menší tréninková hala byla přistavěna později. Klub ji nevlastní, je v majetku provozovatele SAREZA Ostrava.

„Jsem nesmírně rád, že dochází k rekonstrukci obou hal, a moc děkuji statutárnímu městu Ostrava, že uvolnilo nemalé prostředky na tuto nákladnou a zároveň potřebnou rekonstrukci,“ říká Hinner. Byla potřeba. Kvůli technickým problémům zastaralého chladicího systému ve strojovně docházelo k poruchám a špatnému chlazení ledových ploch. „Hrozil i únik čpavku, takže se bude opravovat především celá strojovna a její technologické zařízení.“

V hlavní hale se musí odstranit dvě betonové vrstvy a rozvody pro chlazení. Nové budou i pružné mantinely a vysoká plexiskla. Ledová plocha se vycentruje do středu haly, rozměry má mít 58 x 28 metrů. Ochozy budou osazeny polstrovanými sedačkami (3000, 1500 míst na stání zůstane). Rekonstrukcí projdou i sportovní zázemí, šatny a reprezentační prostory klubu.

„Ve druhé etapě, která proběhne po ukončení sezony 2023/24, dojde k odstranění betonové plochy také na druhé hale, včetně montáže nových chladicích rozvodů a montáže nových pružných mantinelů s plexiskly,“ doplnil Hinner.

Problémem bylo, že rozjezd oprav se opozdil zhruba o dva měsíce. A přesná data finální realizace zástupci klubu také neznají. „Lze pouze předpokládat, že se malá hala otevře na přelomu září a října, velká hala pak na konci listopadu,“ odhaduje Hinner. „Za předpokladu, že všechny práce budou probíhat bez problémů.“

První tým, který posílili zkušení matadoři Lukáš Krenželok nebo Ondrej Šedivý, trénuje a hraje podle možností ve Vítkovicích nebo v Kravařích. „Hlavní problém je v mládežnických kategoriích,“ neskrývá Hinner. „Zajistit tréninkový proces pro řádově 280 mladých hokejistů je nesmírný problém. Především od září, kdy okolní kluby už budou kvůli škole naplno trénovat v odpoledních hodinách. To už bude téměř nereálné najít byť minimální prostor pro zajištění tréninkových a mistrovských utkání.“

Klub počítá s tím, že drtivou většinu mistrovských utkání v úvodu sezony bude hrát Poruba venku. Áčko v případě možností ve Vítkovicích. Tím vzrostou náklady. Jen u prvního týmu to může být až 10 milionů korun.

„Musíme započítat ztráty na vstupném, na znemožnění prodeje permanentních vstupenek, odliv reklamních partnerů z důvodu zmenšení prezentace na multimediální kostce, mantinelech či ledové ploše, dojíždění a pronájem ledových ploch...“ vypočítá Hinner.

Podobné problémy řeší i krasobruslaři BK Ostrava, kteří v Porubě trénují. Jejich akademie patří do elitní čtyřky v republice, mají zhruba padesát závodníků. „Věřím, že stavební firmy provádějící rekonstrukci RT TORAX ARENY nebudou ve skluzu s pracemi, protože pro nás je každý týden obrovským přínosem k tomu, abychom nemuseli řešit fatální dopady na mládežnický hokej a klub jako celek,“ dodal Pavel Hinner.