Brankáři bez čísel! V juniorské lize chybí statistiky. Svaz na tom pracuje

Juniorská extraliga už má za sebou šesté kolo. Na první pohled vypadá vše v pořádku. Kdybyste si ale chtěli zjistit statistická čísla brankářů, tak máte smůlu. Na oficiálních stránkách hokejového svazu, kde by měla být k dispozici veškerá data o výsledcích ze zápasů a bodování hráčů, právě informace o gólmanech chybí. „Statistiky se evidují, jenom nejsou přidané na webu,“ říká tiskový mluvčí Českého hokeje Michael Schuster.

Skončil zápas. Vy jste si vzali telefon nebo počítač a podívali jste se na statistiky jednotlivých hráčů. Běžná věc, kterou dělá spousta fanoušků. Pokud byste si ale nyní chtěli zjistit, jakou úspěšnost zákroků mají brankáři v juniorské extralize, máte smůlu. Data chybí. Podle tiskového mluvčího českého hokejového svazu Michaela Schustera se ale na problému pracuje. „Zpracovává to externí firma, a do konce týdne by tam statistiky měla přidat,“ tvrdí.

Situace je ale lehce nepřehledná a vzbuzuje řadu otázek. Jak je možné, že předešlé sezony statistiky vždy byly a nyní ne? Kde se stala chyba? Schuster zmiňuje, že důvod chybějících informací není na straně Českého hokeje, ale u externí firmy, která data dodává.

Nepřehlednost kolem problému podporují různé výpovědi. Podle té od ředitele juniorské extraligy Pavla Setikovského je důvodem problému ukončení spolupráce svazu s BPA. Zatímco podle Schustera ukončení spolupráce nemá s chybějícími údaji o brankářích nic společného.

Celé to každopádně působí zmatečně a neprofesionálně. Vezměte si, že jste hokejový skaut nebo trenér týmu mimo Česko a hledáte brankáře. Chcete si ho prověřit a zjistit o něm co nejvíce informací. Zadáte si jeho jméno a v kolonkách na vás bude zívat prázdnota. Ano, můžete se podívat do předešlých sezon, ale určitě vás bude zajímat hlavně aktuální výkonnost.

Zajímavé také je, že na tiskové konferenci k příležitosti představení projektu „Puky pomáhají“ mluvil prezident svazu Alois Hadamczik o zlepšení juniorské soutěže, která je podle něj nyní těžší a kvalitnější. To samozřejmě může být pravda a jedná se o sportovní stránku.

S podivem ale je, že tedy tak kvalitní soutěž nemá k dispozici veškerá data o gólmanech, kteří v ní nastupují. K problémům se statistikami se šéf svazu vyjadřovat nechtěl a odkázal na manažera rozvoje mládeže Petra Nováka, ten zas na ředitele juniorské extraligy Pavla Setikovského a ten na tiskového mluvčího Michaela Schustera.

Česko je jedinou zemí na světě, která statistiky juniorských brankářů má, jak tvrdí Schuster, ale aktuálně je nezveřejňuje. Takže byste se nemohli divit, kdyby se brankáři ozvali s upozorněním, že je nikde nemůžou najít. „Přiznám se, že ke mně nic takového zatím nedošlo. Všichni ale v rámci hokejového hnutí vědí, že na tomhle problému pracujeme,“ upřesňuje Schuster.