Cizí dresy, zápas na tréninkové ploše… Dvacítka obstála. Co Šalé, Kulich a MS?

Jeden nehodový úsek proti Suomi stál českou dvacítku cenný triumf na Turnaji pěti v Nyköpingu. „Nejlepší zápasy jsme odehráli proti Finům a Švédům, toho si cením,“ hlásí kouč Patrik Augusta pro iSport.cz z dějiště akce, na níž Češi v neděli rozebrali domácí výběr 4:2 a skončili druzí za Finskem, které všechny střety vyhrálo. Jak to bude dál s Eduardem Šalém? A co Jiří Kulich a prosincový juniorský šampionát?

Elitní hráči Augustovy družiny se nyní vydávají do zámoří probíjet se za svým snem. Šanci na skok do NHL jich má jen pár, ale i tak by jejich povolání mezi smetánku přineslo trable při jednání o šampionátu ve Švédsku na přelomu roku. „Uvidíme, hlavní je, ať se jim daří,“ reaguje Patrik Augusta.

Na závěr turnaje jste skolili Tre kronor a předvedli výborný výkon. Takže konec dobrý – všechno dobré?

„Odvážím si odsud slušný pocit z našeho počínání. Nejlepší zápasy jsme odehráli proti Finsku a Švédsku, toho si cením. S Finy (1:2) jsme nevyhráli jen kvůli neproměněným šancím, nebyli jsme dostatečně produktivní. Se Švédy už se nám podařilo góly dávat.“

Prožili jste bizarní turnaj, že? Nejprve vám nedorazily národní dresy, hráli v zapůjčených od Nyköpingu. A se Švédy jste druhou půlku utkání kvůli problémům s ledem odehráli na tréninkové ploše…

„Bylo to celkově dost divoké. Dlouze jsme se sem z Česka přepravovali, málem jsme nestihli trénink, museli jsme ho zkracovat. Nepřišly nám dresy… Ale jsou to věci, které se můžou přihodit a nejsou takového charakteru, že bychom se na ně mohli vymlouvat. S nástrahami jsme propluli podle mého slušně.“

Šlo o důležitou prověrku z toho hlediska, že jste měli naposledy před MS k dispozici hráče, kteří nyní míří do zámořských soutěží. Splnilo se vám, co jste od nich potřebovali vidět?

„Ano. To, co jsem viděl na předchozí akci ve Vierumäki a tady mi dodalo potvrzení, co jsem si o hráčích myslel a jak je po hokejové stránce vnímal. Popřejeme jim, aby se jim dařilo v sezoně, budujeme je podrobně sledovat, plno věcí jsme s nimi probrali při závěrečných mítincích. Do prosince zbývá dost času a v tu dobu bude ze všeho nejdůležitější aktuální forma hráčů. Ale i tak nám tahle srpnová akce spoustu užitečných věcí ukázala.“

Šalé, Šapovaliv a spol. budou nyní mít své klubové vedení, co od nich budete chtít vy?

„Jde o to být s kluky během sezony v úzkém kontaktu, abychom věděli, jak jsou na tom zdravotně a i kondičně. Napíšeme si, zavoláme, je to důležité. Mužstvo se nám pomalinku tvoří a tým z něj nevytvoří nikdo jiný než sami hráči. Někteří se musí sami od sebe pasovat do role lídrů, protože to na nich bude stát. Řekli jsme jim, jak bychom si to zhruba představovali.“

Jak se k tomu opory staví?

„Reagovali velice pozitivně. Naše myšlenky brali, vědí, o co je žádáme.“

Platí, že hráči, co byli na stříbrném šampionátu, budou i lídry tohoto týmu?

„Jednoznačně. Kluci jako jsou Šalé nebo Šapovaliv mají téměř vítěznou zkušenost s posledním mistrovstvím světa, své prožitky a nabrané sebevědomí předávají ostatním.“

Konečné pořadí turnaje pěti ve Švédsku 1. Finsko 4 zápasy/12 bodů (skóre 17:10)

2. ČESKO 4/9 (13:8)

3. Švédsko 4/4 (14:18)

4. Švýcarsko 4/3 (13:17)

5. Slovensko 4/0 (11:15)

Vnímáte potřebnou rvavost a zápal u hráčů, kteří jsou mladší a jistou pozici nemají?

„Všichni hráči tu věděli, o co hrají. Řada kluků, co letí do zámoří, měla poslední šanci se ukázat. Leckoho to možná trochu svazovalo, někomu se to povedlo více, někomu méně. Kluky z Evropy uvidíme ještě na další akci v listopadu. Obecně ale platí, že všichni teď především musí pořádně pracovat. Ale dává logiku, že v prosinci na tom budou všichni ještě dál než v srpnu.“

Pokud se vrátíme k samotné hře, všechny soupeře jste přestříleli. Čili zase jsme u známého faktu nedostatečně razantní koncovky?

„Počty střel na turnaji jsou malinko zavádějící, zdaleka ne všechny měly potřebné parametry. Na druhou stranu, každý pokus na branku dává týmu momentum, nemusí být přímo gólový. Třeba jsme výborně sehrávali přesilovky, jenže finální střela při tutové šance nám tolik nevycházela, netrefovali jsme bránu. Berme to ale tak, že je srpen.“

Když to drhne v srpnu, není to takový problém jako v listopadu…

„Na předchozí červencové akci ve Vierumäki jsme začínali prakticky od nuly. Někteří hráči byli na ledě v rámci kempů, někteří vůbec. Na led jsme šli poprvé osm dnů před prvním utkáním. Teď jsme svolali kluky na tři společné tréninky a letěli do Švédska. Problém byl, že sedm hráčů trénovalo v klubu, kam patří, zbytek v klubech, kam nepatří nebo jen chodili na led se svým osobním koučem. Což vám dělá velké rozdíly směrem k výkonu. Vlítnout do zápasového tempa je pro hráče, který trénuje jen se skill koučem, je hrozně složité. Nám se to do hry docela odráželo. Ale líbilo se mi, že úroveň naší hry měla stoupající tendenci a postupně se učesávala.“

V Nyköpingu jste měli i sedmnáctiletého beka Adama Jiříčka, jenž by měl hrát pravidelně extraligu. Zvládá ve dvacítce vše na potřebné úrovni?

„Ano. Adam se toho zhostil velice dobře. Známe jeho styl hry, bylo to pro něj o kapku rychlejší než na posledních osmnáctkách, ale naši pozornost si jednoznačně zaslouží. Budeme ho sledovat v extralize, hráč je to výborný.“

A co o rok mladší Adam Benák, jenž si patrně uhraje extraligovou pozici v Plzni?

„Na Hlinkovi v Břeclavi byl výtečný, viděl jsem ho i v přípravných utkáních Plzně, kde hrál v lajně se dvěma zkušenými útočníky. Vedl si velice dobře, připravuje spoustu šancí, dostane se k tomu. Uvidíme, jak se mu bude dařit v extralize. Teď nechci předbíhat. Ale je to určitě hráč, na nějž bychom se při listopadové akci mohli zblízka podívat.“

Věříte, že Eduard Šalé bude k dispozici pro MS? Kdo ví, jestli nedostane šanci v NHL, byť ze Seattlu zaznívá názor, že má ještě čas.

„Nejen jemu, ale všem přejeme, aby se do NHL dostali. V srpnu je na spekulace brzy. To samé se týká Jirky Kulicha, který by s námi mohl jet na mistrovství. Uvidíme. Jsou to pro nás oba klíčoví hráči, ale prioritně jim přejeme, aby si o nejlepší ligu řekli svými výkony co nejdříve.“