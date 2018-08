Jandač je v Magnitogorsku pod palbou. Nemá žádný plán, grilují ho Rusové

Pohár gubernátora Čeljabinské oblasti vyhrál celek z Ufy, který ve finále porazil domácí Traktor. Třetí skončil Omsk. V souboji o bronz s Magnitogorskem se mu zranila brankářská jednička Kari Rämö, Jandačův soubor však vyprovodil 5:0. Metallurg tak ze dvou zápasů během dvou dní vyšel se skóre 0:8. Ruská média začala poukazovat na to, že tým ukázal odvrácenou tvář, trenér se nepoučil z chyb a tápe, nemá jasno o sestavě, kterou často mění.

„Josef Jandač vypadal zmateně,“ napsal pro Sport-Express v komentáři pod titulkem „Nevýrazná Magnitka“ novinář Alexej Ševčenko. „Tentokrát nenastoupil Sergej Mozjakin a co je zvláštní, stále zůstává nezodpovězena otázka, jak bude vypadat první útok. Centři ani trochu nepřipomínají Jana Kováře a bez něj nebude Sergej schopen přivést tým k vítězství,“ připomněl ruský žurnalista ztrátu českého útočníka, který po pěti úspěšných sezonách v Magnitogorsku míří do New York Islanders v NHL.

Český trenér se navzdory rýpancům v ruských médiích z výkonů týmu nehroutí. Aspoň navenek. „Jsou to jen přátelské zápasy, naším úkolem bylo prověřit co možná nejvíc hráčů. Měli jsme nejmladší mužstvo ze všech. A s kým bude hrát Mozjakin? Do 2. září ještě máme šanci vyzkoušet různé kombinace a různé varianty,“ uvedl kouč.

Magnitogorsk má před sebou do začátku KHL ještě tři střetnutí v domovské Metallurg Areně. V přípravě dosud porazil v normálním čase jen výběr Itálie 7:0, z ruských soupeřů zdolal v prodloužení Podolsk a Ufu. Zbývající tři utkání prohrál. Největší hvězda Sergej Mozjakin bodoval jen v úvodní přípravě s Podolskem, do posledního duelu v Čeljabinsku ho Jandač nepostavil.

„Před několika lety jsem byl na stejném turnaji. Nevzpomínám si vůbec, jak Metallurg hrál, zato si přesně pamatuju, že tehdejší trenér Alexander Barkov měl plán, stejně jako lidi kolem něj. Nyní žádný plán neexistuje. Jandač tvrdí, že s Mozjakinem bude mluvit, přikyvuje na to, že má mladé mužstvo, a rozhazuje rukama, jakmile přijde dotaz na nevýraznou obranu,“ nešetřil kouče Ševčenko.

„Tým Josefa Jandače prohrál poslední dvě utkání s celkovým skóre 0:8, za 120 minut nedal gól, což znamená, že se hlavní trenér nepoučil z chyb po prvním selhání nebo to nezvládl. V posledním zápase se hlavní trenér rozhodl nepostavit Mozjakina, ale problémy nejsou vyřešeny. Tenhle fakt opět dokazuje, že Jandač je lehce zmatený a s tímhle tempem se brzy do čela Magnitogorsku postaví (asistent) Viktor Kozlov,“ napsal Michail Skryl v blogu na webu sports.ru. Za jediný chvályhodný okamžik označil fakt, že trenérský tým dal šanci mladým hráčům. „To nebylo za Keenana ani Vorobjova.“

Hodně brzy Josef Jandač poznal, co to obnáší ocitnout se pod tlakem ruských novinářů. Ty české měl ve zvyku kádrovat. Při nástup do Magnitogorsku ho místo chleba uvítali jen solí v podobě otázky, co má znamenat angažování trenéra, který nikdy nic nevyhrál. Od té doby sledují každý jeho pohyb a hlídají každé slovo. On sám se snažil mluvit s nadsázkou. „Do Magnitky jsem rodinu tahat nechtěl. Navíc s rizikem toho, že se v říjnu můžu vrátit zpátky…“ vysvětloval, proč do Ruska zamířil sám.

Když se na tohle ruští novináři ptali klubového bosse, odvětil jim, že to byl od trenéra vtip.

S Jandačem budeme trpěliví,“ tvrdil před začátkem sezony Gennadij Veličkin. Ne všichni ale mají stejný smysl pro humor a nadsázku.