Jandač umlčel ruskou kritiku vítěznou generálkou: Český styl nechceme hrát

Týden se sešel s týdnem a pár věcí je jinak. Josef Jandač hledal po odchodu Jana Kováře vhodného hráče na pozici prvního centra ke kapitánovi mužstva Sergeji Mozjakinovi. Sám se poptával třeba na možnost získat českého Němce Dominika Kahuna, jenž má namířeno do Chicaga, klub mezitím přivedl Romana Ljubimova. Bronzový medailista z mistrovství 2016 strávil sezonu ve Philadelphii a v minulém ročníku působil v CSKA Moskva.

S posílením kádru se dostavily i lepší výsledky, byť stále spíš se soupeři druhého sledu. Jandač taky měl ke spokojenosti daleko, jak s předvedenou hrou, tak nově postavenou útočnou trojicí Barfolomějev-Ljubimov-Mozjakin. „V nedělním utkání zahráli dobře, ale jinak to ideální nebylo. Podíváme se na video a s hráči to probereme,“ prozradil v rozhovoru pro Sport-Express.

Nejlepším hráčem rozhodujícího duelu s Novosibirskem byl 22letý Archip Několenko, jenž k vítězné trefě na 2:1 přidal dvě asistence, ačkoli nedostával tolik prostoru. „Jeho útok si vedl velmi dobře, odvedl svoji práci. Je nutné, aby se o produktivitu staraly všechny formace, aby se přidali naši legionáři a začali dávat góly,“ opřel se Jandač do cizinců v týmu.

Právě koncovka podle něj mužstvo nejvíc trápí, ačkoli ve třech střetnutích Romazanova memoriálu nastřílel Magnitogorsk dvanáct branek. To je jen o gól méně než v předchozích pěti přípravných duelech, ovšem včetně vítězství 7:0 nad Itálií. Dvakrát ale taky vyšel střelecky naprázdno. „Můžu říct, že náš čeká ještě hodně práce. Hodně hokejistů se vyměnilo, pořád hrajeme moc složitě. Hráči si na ledě ještě tolik nerozumějí. Ale jsme velmi rádi, že jsme vyhráli domácí turnaj, i když na sobě musíme pořád dost pracovat,“ pokračoval kouč.

Hrát s Magnitogorskem český hokej? Ten hrát nechci!

Současně vyvrátil domněnky, že by Metallurgu chtěl vštěpovat český styl hokeje. „Ten s týmem hrát nechci! Chci, aby náš tým předváděl hokej, který povede k vítězství,“ pravil Jandač. „KHL je těžká soutěž, 62 utkání, vedle toho se zúčastníme Spengler Cupu. Čili to bude jeden zápas za druhým. Takže musíme mužstvo připravit tak, aby vyhrávalo. Rádi bychom předváděli rychlý hokej, ale to taky záleží na tom, jestli k tomu dostaneme příležitost, kteří hráči budou v sestavě a kolik v ní bude mladíků.“

Po srpnovém soustředění Magnitogorsku v německém Ga-Pa se český trenér potkal s útočníkem Janem Kovářem, jenž za Metallurg válel čtyři sezony a dvakrát mu pomohl vybojovat Gagarinův pohár. Nyní směřuje do New York Islanders. Trenérovi Kovář podle ruských novinářů řekl, že domácí turnaj musí vyhrát. Zřejmě proto, že to je nejlepší způsob, jak se uvést na ledě horkém jak nedaleké vysoké pece. Jandač slova bývalého svěřence z národního mužstva nebral úplně vážně.

„Na Janova slova si pamatuju, ale neexistuje důvod, proč turnaj nutně vyhrát. Jsou to přátelské zápasy. Potřebujeme dávat víc gólů. Ještě jsme se nepotkali s nejsilnějšími celky. Chci, aby všichni hráči byli zdraví a připravení na začátek ligy. Vrátí se Viktor Antipin a snad i Jevgenij Timkin. Základní část bude dlouhá, vedle toho jsme byli pozváni na Spengler Cup. Bůh dej, aby se nám vyhýbala zranění,“ uzavřel Jandač.

Do nové sezony KHL vstoupí Magnitogorsk v neděli 2. září domácím zápasem proti Slovanu Bratislava.