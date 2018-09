Jandačova pikantní premiéra v KHL. Před Slovanem se řeší elitní útok

„S Jandačem budeme trpěliví,“ říkal po příchodu bývalého trenéra české reprezentace šéf Magnitogorsku Gennadij Veličkin. Podobný názor už ale nesdíleli ruští novináři. Ti se na Jandače po nepovedeném začátku přípravy vrhli doslova jako lvi. Vyčítali mu hlavně pasivitu a neschopnost poučit se z chyb.

Mluvilo se také o tom, že si český kouč úplně nerozumí s hlavní hvězdou týmu Sergejem Mozjakinem. Tomu před novou sezonou hodně uškodil odchod prvního centra Jana Kováře. Právě z jeho hry Mozjakin těžil a vedl mužstvo k úspěchům. Bez Kováře už to tak slavné není.

Sehnat k Mozjakinovi vhodného centra bylo pro Jandače velmi těžké. Toho si všimli i ruští novináři a dali to novému trenérovi najevo. „V Magnitogorsku neexistuje žádný plán. Jandač tvrdí, že s Mozjakinem bude mluvit, přikyvuje na to, že má mladé mužstvo, a rozhazuje rukama, jakmile přijde dotaz na nevýraznou obranu,“ nešetřil kouče v komentáři pro Sport-Express expert Alexej Ševčenko.

Jandače Rusové opravdu nešetřili. Na konci přípravy ale kritika zmizela. Magnitogorsku se totiž povedlo ovládnout poslední turnaj před startem ostré sezony. V domovské Metallurg Areně vyhrála Jandačova skvadra dva ze tří zápasů a slavila celkové prvenství. Noviny už nechávají českého trenéra na pokoji. Ale nemusí to trvat dlouho.

Tlak v Rusku? Jsem zvyklý, dělal jsem na Spartě, říká Jandač

Magnitogorsk je zvyklý na úspěch, Jandač bude pod tlakem

Magnitogorsk byl zvyklý hrát mezi nejlepšími a tlak na výsledky je v takovém prostředí veliký. Pokud se mužstvu nebude pod vedením bývalého šéfa české střídačky dařit, bude zle. Velmi důležitý bude vítězný vstup do soutěže. A právě start KHL bude pro Jandače pikantní. Magnitogorsk totiž v úvodním duelu přivítá už zítra bratislavský Slovan.

„Belasí“ v létě posílili zejména na pozici gólmana. Do Bratislavy se z mistrovské Komety Brno přestěhoval Marek Čiliak a právě on by mohl být pro Jandačovy borce velkým nepřítelem. Sám magnitogorský trenér po dobu celé přípravy upozorňuje na slabou koncovku svého týmu. Pokud tedy brněnský miláček zaboduje, může Jandače poslat zpět na pranýř.

Velkou otázkou zůstává složení elitního útoku Metallurgu. V posledních zápasech nastupovala první lajna ve složení Barfolomějev-Ljubimov-Mozjakin, ale Josef Jandač nebyl s jejím výkonem úplně spokojený. „Proti Novosibirsku zahráli dobře, ale jinak to ideální nebylo. Podíváme se na video a s hráči to probereme,“ prozradil v rozhovoru pro Sport-Express.

Probere se nová první útočná formace Magnitogorsku? Povede se Jandačovi zkrotit nespokojeného Mozjakina? To jsou jen některé z otazníků, které visí nad novým angažmá zkušeného českého trenéra. A je důležité, aby v nich obstál, protože Rusové trpělivostí neoplývají. To můžeme koneckonců poznat už v neděli...