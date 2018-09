V KHL změnili pietu za Jaroslavl. Poprvé se hrálo v den letecké tragédie

Před sedmi lety se v hokejovém prostředí zastavil čas. Po pádu letadla Lokomotivu Jaroslavl, který vyrážel na první zápas sezony do Minsku, zemřel kompletní tým včetně realizačního týmu. Na palubě tehdy byli i čeští reprezentanti Karel Rachůnek (†32), Jan Marek (†31), Josef Vašíček (†30) a Slovák Pavol Demitra (†36). Jediným přeživším ze 45 osob byl pozemní mechanik Alexandr Sizov.

Rusové tehdy vyhlásili sedmé září jako tzv. Memorial Day a od té doby se v tento den nehrál žádný zápas KHL. Hráči si každý rok připomínali zesnulé fotkami na sociálních sítích, při zápasech v Jaroslavli týmy tradičně navštěvovaly památník. Ještě před dvěma lety hlásil oficiální účet KHL na Twitteru, že se 7. září nehrají a nikdy nebudou hrát žádné zápasy.

There are no games in KHL on September 7th. And never will be. #RIPLokomotiv pic.twitter.com/D7wCYFteCH