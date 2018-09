Má smysl hrát KHL mimo Rusko? Kritika soutěže sílí hlavně ve Finsku

Jokerit Helsinky vstoupil do své páté sezony v KHL. Tým, který šestkrát získal finský titul a třikrát někdejší Evropský pohár, v ruské soutěži paběrkuje, na zápasy nechodí tolik diváků, jako když hrál domácí soutěž. „Jokerit, to je naprosté sportovní, finanční a politické fiasko. Žádné naděje ani sliby se nesplnily,“ napsal Juha Hiitel v komentáři pro večerník Ilta Sanomat.

Když v roce 2013 vlastník Jokeritu Harry Harkimo prodal halu Hartwall Arena ruským investorům, připustil, že nechtěl zanechat ztrátovou arénu jako dědictví svým dětem. Kalervo Kummola tehdy jako prezident finské hokejové asociace přestup Jokeritu do ruské soutěže posvětil. A prohlašoval, že KHL finskému hokeji neuškodí.

„Po čtyřech letech však můžeme zodpovědně říct, že k tomu došlo. Odchod Jokeritu znamenal pro běžného diváka ztrátu, finskému hokeji nepřineslo ruské dobrodružství vůbec nic,“ napsali v Ilta Sanomat.

Když talentovaný útočník Eeli Tolvanen poprvé nastoupil za Jokerit, byl už draftován do NHL. Ruská soutěž je z hráčského pohledu hlavně o penězích, jinak měl vstup Jokeritu do KHL spíš negativní dopad. Finská soutěž navíc přišla o atraktivní derby s IFK Helsinky, do Hartwall Areny zavítají i mnohdy nečitelné celky z Východu, jejichž původem často veškerá atraktivita končí.

V kádru „žolíků“ z Jokeritu je plno cizinců (na aktuální soupisce 13) a s takovým týmem se fanoušci neztotožnili. Finský klub navíc mnohým slouží jako odrazové prkno dál, do ještě bohatších klubů KHL.

S tím vším se svého času potýkal Lev Praha, který působil v soutěži v letech 2012-14.