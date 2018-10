Kovář drtí KHL: Nejsem odepsaný. Jaká je pravda o bráchovi a NHL?

Není tajemství, že s gólmanskými čísly se v KHL občas čaruje. Sem tam se čárka přidá, jindy se zaspí a zákrok nebyl. Ale Jekatěrinburg je tak dobrý, že tady prostě musí všechno sedět. Jakub Kovář (30 let) inkasuje průměrně 1,37 gólu na zápas a úspěšnost zákroků vytáhl na 95,2 %. Do branky zatím nastoupil třináctkrát a pokaždé odešel jako vítěz. Minulou sezonu šikanoval KHL Pavel Francouz, teď se liga bojí dalšího brankáře z Česka.

Když jsme se bavili v létě, říkal jste, jak skvěle se před novou sezonou cítíte. Teď na rovinu, opravdu jste si tak věřil?

„Můžeme na to naše letní povídání navázat. (usměje se) Jsem rád, že se to, co jsem o sobě v létě řekl, potvrdilo. Vím, že tehdy moje slova možná mohla znít až moc sebevědomě, ale s mým trenérem Vaškem Pipkem jsme to od června v Písku rozjeli a fakt jsem se cítil dobře. Tréninků na ledě bylo hodně, a když se šlo na led s týmem, viděl jsem, jak moc mi všechno prospělo. Tři roky spolupráce s Vaškem mě někam posunuly a říkal jsem si, že by konečně mohla přijít doba, kdy z toho půjde co nejvíc vytěžit. Zápasy jsou důkaz, že jdeme dobrou cestou.“

Jekatěrinburg je silný tým, spoléhá na vás, vy jste našel člověka, kterému věříte, vyzrál jste. Dá se vaše aktuální forma brát tak, že do sebe všechno zapadlo?

„Myslím, že ano. Na jaře se začínalo psát, jaké hráče Jekatěrinburg přivede, vedení jsem s jedním velkým jménem i trochu pomáhal... Bylo cítit, že by tým mohl vypadat slušně a byl to i pro mě velký motor. Najednou se objevila ještě větší motivace do práce, říkal jsem si, že by spolu všechno mohlo klapnout, cítím se dobře, tým má sílu, přišel dobrý trenér (Andrej Martěmjanov z Chabarovsku).“

Málokdy dostanete víc jak jeden gól, okolí od vás vždycky čeká, že budete ten bezchybný robot. Hlavu pak nesvazuje, že laťku jste si dal vážně vysoko?

„Spíš je to dobrá motivace. Hrát za Petrohrad z poslední sezony, kdy na vás jde 15 střel na zápas a tým dá pokaždé šest, sedm gólů? V tom bych se asi moc necítil, že bych se jen soustředil, ať vychytám nulu, protože mašina přede mnou každého rozstřílí. My takovou kvalitu dopředu nemáme. O to víc ale hrajeme týmově. Hodně zápasů jsme vyhráli o gól, kolikrát šlo o všechno do poslední minuty.“