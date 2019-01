Deset proher v řadě! Slovanu se v KHL nedaří, neuspěl ani proti Minsku | iSport.cz

Český útočník Tomáš Zohorna dal v Kontinentální hokejové lize dva ze tří gólů Chabarovsku, který zvítězil nad Ufou 3:0. První čisté konto v soutěži vychytal Marek Langhamer, na nějž mířilo 22 střel hostujícího mužstva. Nejhorší celek Východní konference uspěl po sérii deseti porážek a povedlo se mu to proti týmu, který už má jistý postup do play off.

Tomáš Zohorna dal vítězný gól v úvodní minutě druhé třetiny v přesilovce, na konečných 3:0 zvýšil naopak v oslabení střelou do prázdné branky. V ročníku má na kontě 12 gólů. Na druhou branku Amuru přihrál obránce Michal Jordán. Langhamer si první nulu v KHL připsal ve dvanáctém utkání.

V pátek o sobě dali vědět i oba Zohornovi bratři. Radim Zohorna prožil vydařenou premiéru v mladoboleslavském dresu, rovněž dal dva góly a pomohl k extraligové výhře Středočechů 8:5 nad Hradcem Králové. Hynek Zohorna si pak připsal dva body za asistence ve finské lize, kde nastupuje za Pelicans Lahti.

Sobotní výsledky KHL:

Chabarovsk - Ufa 3:0 (T. Zohorna 2+0, Jordán 0+1, čisté konto Langhamer),

Kunlun Red Star - Omsk 3:6 (za domácí Vitásek 0+1),

Vladivostok - Novosibirsk 3:5,

CSKA Moskva - Barys Astana 2:5,

Kazaň - Čeljabinsk 1:2,

Petrohrad - Dinamo Riga 7:1,

Slovan Bratislava - Dinamo Minsk 2:4 (za domácí Klok 0+1).