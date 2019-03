Jandač o vyřazení: Nerovné podmínky, pomalejší Mozjakin, málo gólů | iSport.cz

Premiérová sezona Josefa Jandače dopadla rozporuplně. Po skutečně dobře odvedené práci v dlouhodobé fázi přišel rychlý kopanec a dovolená. O veliký šok nejde, Metallurg nebyl jasným favoritem, vypadl tabulkově čtvrtý tým s pátým. Na druhou stranu, v Magnitogorsku těžko bude panovat spokojenost, organizace teprve podruhé v historii ligy vypadla hned na úsvitu bitev o Gagarinův pohár. Uvítací výbory s karafiáty po návratu týmu z Ufy měly volno.

Na co Metallurg dojel? Podle prvních vyjádření Josefa Jandače pro ruská média šlo o soubor věcí, které týmu nevyšly nebo hrály proti němu.

Českému kouči už se před startem play off nezdál program zainteresovaných týmů. Každý to měl jinak a Ufa z losu vyšla lépe.

Magnitka trávila ke konci našlapaný hrací režim, to se Jandačovi nelíbilo. „Dnes (ve čtvrtek) už to bylo těžké, protože jsme hráli jedenáctý zápas v kuse. V základní sezoně jsme měli pět zápasů v řadě, potom dva dny pauzu a hned play off. KHL by mohla popřemýšlet, aby v koncovce dlouhodobé části měly týmy rovné podmínky. Ve vedlejší sérii mezi Kazaní a Omskem byla Kazaň ve stejné situaci jako my, zatímco Avangard měl možnost po návratu z tripu odpočívat,“ poukázal na podobný problém týmu Ak Bars a jasný postup Sibiřanů.

Severské hvězdy Ufy Hartikainen (10 bodů), Kemppainen a Ömark jasně přehrály ty na druhé straně. Podle Jadanče i proto, že v sobě měly víc šťávy. „Co se lídrů týká, první útok Ufy vyhrál sérii. Naši hráči nehráli tak dobře jako jejich. Rozdíl byl v tom, že Kemppainen, Hartikainen a Ömark odpočívali a připravovali se na play off, nebyli na posledním výjezdu týmu. Věděli, že tak jako tak zůstanou na šestém místě.“

Od ruských novinářů zazněl k Jandačovi dotaz, zda také on nepřemýšlel, že dá klíčovým hráčům před Gagarinem orazit. Zvlášť, když věděl, že zápasy jdou rychle za sebou a před klíčovou fází sezony nebyl čas na přípravu. „Přemýšleli jsme o tom, ale bojovali jsme se za co nejlepší pozici do play off, abychom začínali doma. Nechtěli jsme si vybírat protivníka a dávat oddech hráčům. Kdybychom poslední zápas základní části prohráli, hráli bychom venku proti Omsku,“ vysvětloval.

Tady mu fanoušci Metallurgu v různých diskuzích oponovali tím, že výhoda Omsku v domácích utkáních se trochu maže tím, že je odehrává na okraji Moskvy.

Jandačovi hoši měli obrovský problém sázet góly, své dvě výhry urvali pokaždé v prodloužení, celkové skóre činilo 9:16. „V celé sérii jsme s tím bojovali,“ uznal trenér.

V obvyklé formě se neukázal bombarďák Sergej Mozjakin, tradiční tahoun týmu posledních sezon. Možná mu hodně chyběl dlouholetý parťák Jan Kovář, možná se projevila viróza, kdo ví, co v tom všechno bylo. Byť Jandač nechtěl o hráčích bezprostředně po čtvrtečním konci vyprávět, k Mozjakinovi se zmínil. „Dobře ho pokrývali. Potřebovali jsme od něj, aby v přesilovkách více bruslil,“ pravil Jandač na citlivé téma.

V klasické pohodě nebyl ani reprezentační gólman Vasilij Košečkin, Jandač musel sahat k prostřídávání s parťákem Zagidulinem.

Bývalému kouči reprezentace běží v Magnitogorsku kontrakt i pro příští sezonu, už dříve vedení klubu avizovalo, že od prvního roku spolupráce očekává především zabudovávání nových hráčů a udržení týmu v širší špičce ligy. Na medailích vyloženě netrvalo. V tom případě Jandač a spol. úkol nejspíš splnili.

Zbývá dodat klasické: V Rusku nikdy nevíte.