Konec v zámoří. Jeřábek se vrací do známého prostředí, jde do Podolsku | iSport.cz

Odchovanec Plzně hrál za Viťaz už v sezoně 2016/17, kdy se představil i v Utkání hvězd KHL. Následně podepsal smlouvu s Montrealem a zamířil do NHL. Za Canadiens ale odehrál jen 25 utkání a poté byl vyměněn do Washingtonu, kde přidal včetně play off dalších 13 utkání a podílel se i na zisku Stanleyova poháru. Jeho jméno ale na poháru chybí, neboť Jeřábek nesplnil podmínky pro vyrytí.

Loni účastník mistrovství světa z let 2016 a 2017 podepsal smlouvu s Edmontonem, ale ještě před začátkem sezony byl vyměněn do St. Louis. Za Blues odehrál jen jedno utkání, jinak působil na farmě v nižší AHL. V průběhu dvou let v NHL tak Jeřábek odehrál 39 zápasů s bilancí dvou branek a sedmi asistencí.