Vladimír Růžička v KHL? Dohoda se Slovanem je prý blízko | iSport.cz

Informace o možném spojení mezi Vladimírem Růžičkou a Slovanem není nová. Už i v deníku Sport jsme o ní několikrát psali. Ovšem teď se skutečně zdá, že se to z roviny spekulací překulí do oblasti reality. A velmi brzo.

„Je to tak. Dohodu by měly obě strany oznámit v pondělí,“ zaznělo několikrát v zákulisí mistrovství světa. Deník Sport se to snažil ověřit. A skutečně tenhle scénář není vyloučený.

Sám kouč, jenž nedávno ukončil působení v Chomutově, to vůbec nechtěl komentovat. „Nezlobte se, nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ uvedl včera a dodal, že žádnou smlouvu nikde podepsanou nemá.

Už minulý týden, když vyšlo najevo, že ukončil svoje působení v Chomutově, k tomu řekl: „Já slyšel o sobě už tolik spekulací, že vůbec nemá cenu se k tomu vyjadřovat.“ U Pirátů působil čtyři roky. Naposledy klub zahučel do první ligy, hlavně kvůli tomu, že ho sužovaly finanční problémy.

Už během baráže probleskávaly zprávy o zájmu Slovanu. Od té doby nepolevily. Nejslavnější slovenský klub byl v podobné situaci jako Chomutov. Také jeho renomé devalvovaly finanční problémy. V jednu chvíli nebylo vůbec jisté, jestli bude pokračovat v KHL. Mluvilo se o opětovném zapojení do elitní slovenské ligy.

Zdá se, že v posledních dnech došlo k dohodě s investorem, jenž by měl slavný klub zachránit a pozvednout. A zajistit další působení v KHL. S tím předešlým to totiž podle zákulisních informací nevyšlo. „Máme dobrou zprávu, pokračujeme v KHL. Vyrovnáme náš dluh a otevřeme naší budoucí spolupráci,“ uvedl ve slovenských médiích už na konci dubna Juraj Široký mladší, člen představenstva klubu.

Ovšem věci od té doby vzaly další vývoj. A teprve pokus o dohodu s jiným investorem, údajně z Česka, by měl být pro klub spásou.

Slovan by se měl finančně stabilizovat a pokračovat v KHL. Vedení ruské ligy o Bratislavu na mapě ligy nechce přijít. Slovenská metropole je lákavou štací. Je to navíc o dost pohostinnější místo než některé jiné ruská města…

Naposledy v týmu jako trenér působil slovenský kouč Vladimír Országh. Jeho setrvání na lavičce bylo údajně rovněž ve hře, ale teď se zdá, že klub převezme Růžička. Pro něj to bude první zahraniční štace, předtím vedl kromě Pirátů pouze Slavii, s níž dvakrát slavil titul (2003 a 2008), a reprezentaci (s tou slavil světové zlato v letech 2005 a 2010).

Odchod z Chomutova oznámil minulý týden poté, co zjistil, že nový majitel nemá ambici s týmem postoupit ihned zpátky do extraligy. „V Chomutově se mi líbí, mám tady rodinu, kousek vedle rodiče. Nikam jsem odcházet nechtěl. Nejsem člověk, který by utíkal z boje. Ale bohužel bez sportovních ambic mě to neláká,“ reagoval Růžička.

Teď se zdá, že vyrazí oživit v KHL Slovan. Dohodu by měl klub oznámit v nejbližších dnech.