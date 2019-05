Slovan Bratislava končí v KHL, hlásí se do extraligy. Růžička má smůlu | iSport.cz

Představitelé klubu v minulých týdnech jednali s několika investory, ale k dohodě o spolupráci s žádným z nich nedošlo. "Už jsme i informovali KHL, že jsme záležitosti nedotáhli tak, abychom splnili vše potřebné v předepsaném termínu," uvedl člen představenstva Juraj Široký mladší na mimořádné tiskové konferenci.

Zástupci Slovanu se již spojili i představiteli slovenského svazu, aby začali řešit své opětovné zapojení do domácí extraligy. "Uvěřili jsme slibům možného investora, se kterých nakonec sešlo. Jsem velmi zklamaný," řekl Široký s tím, že se bratislavský klub možná pokusí za rok o návrat do KHL.

Slovan opustil slovenskou extraligu v roce 2012 po zisku mistrovského titulu, v KHL dokázal v sedmi sezonách dvakrát postoupit do play off. V posledních letech měl ale klub opakovaně velké finanční problémy.

V týmu za dobu jeho působení v KHL hrála řada českých hráčů a na střídačce byli i čeští trenéři Rostislav Čada a Miloš Říha. V poslední sezoně oblékali dnes Slovanu Rudolf Červený, Jakub Štěpánek, Lukáš Klok a Michal Řepík.

Klub by i nadále rád hrál na Zimním stadionu Ondřeje Nepely, kde právě vyvrcholilo mistrovství světa, momentálně však dluží městu za pronájem. Podle webu sport.sk je podmínkou návratu Slovanu do domácí soutěže zaplacení závazků vůči hráčům, které klub přiznává. "Belasí" však momentálně nemají k dispozici kádr ani trenéry pro další sezonu, v minulých dnech se spekulovalo, že by tým měl převzít Vladimír Růžička. Bývalý reprezentační kouč byl ale zřejmě pouze variantou pro KHL.

