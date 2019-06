Brankář Hrubec končí v Třinci, bude chytat v KHL za čínský Kunlun | iSport.cz

Sedmadvacetiletý gólman z Vimperka odehrál posledních sedm sezon v Třinci. S Oceláři se loučil ziskem mistrovského titulu. „Je to jako pohádka, loučit se doma a s mistrovským pohárem,“ radoval se reprezentační gólman, který si zachytal i na následném mistrovství světa. V Bratislavě se postavil do brány proti Rusku v zápase o bronz (2:3 po nájezdech).

„Tohle mohl být zápas, který mu definitivně vydělal smlouvu a peníze,“ komentoval útočník Zbyněk Irgl, který s bývalým spoluhráčem přesun do zahraničí probíral. „Hrozně to Šimonovi přeju, je to skvělý brankář a výborný kluk. Klidně může jít cestou Pavla Francouze, dva roky v KHL a pak klidně může zabojovat o NHL. Má na to.“

Čínský Kunlun má na aktuální soupisce amerického brankáře Jeremyho Smithe (30). Do klubu míří ze zámoří i obránce Andrej Šustr, zůstává Hrubcův bývalý spoluhráč Cory Kane.

Liberec - Třinec: Birner si nabruslil před Hrubce a bekhendem přes ruku využil přesilovku čtyři na tři, 2:1

Třinec - Liberec: Trestné střílení! Kvapil Hrubce nepřekonal