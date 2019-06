Třinec na pozoru! Oba nové gólmany by mohla ještě stáhnout NHL | iSport.cz

Že budou hledat novou brankářskou jedničku, věděli Oceláři dlouho před koncem minulé sezony. Šimon Hrubec se netajil tím, že by se po sedmi letech v třineckých barvách rád posunul do zahraničí. Rozlučka mu vyšla grandiózně, vychytal Ocelářům titul. Shodou okolností v Třinci končí i zkušený Peter Hamerlík, jeden ze strůjců zlata z roku 2011.

„Nahradit Šimona Hrubce, který patří mezi naši nebo už i světovou špičku, je těžký úkol,“ nezastírá sportovní ředitel Jan Peterek. „Navíc brankář je základ každého týmu. Byl jsem hodně nervózní, když jsem se dozvěděl, že chce jít Šimon pryč.“

Oceláři se domluvili s Patrikem Bartošákem z Vítkovic. V extralize měl po návratu ze zámoří (v průběhu sezony 2015/16) dlouhodobě vynikající čísla, patřil k absolutní špičce. Na mistrovství světa byl českou jedničkou. „Měli jsme více adeptů, ovšem Patrik Bartošák už delší dobu ukazuje extratřídu, byl v ratingu na prvním místě,“ potvrzuje Peterek. „Jsme o to víc rádi, že se to povedlo, byť měl nakročeno do zahraničí. Pomohlo nám i to, že s partnerkou čekali dítě. I to rozhodlo, že zůstal v republice.“

I druhého gólmana měli Oceláři vytipovaného dlouhodobě. Talentovaný Petr Kváča už byl v Třinci dva měsíce na hostování z Českých Budějovic. „Chtěli jsme, aby zůstal do konce sezony, ale Budějice ho chtěly zpátky na play off,“ říká Peterek. „Byli jsme ale domluveni, že Petr tady bude od nové sezony pokračovat. Spokojení jsme byli i s Pavlem Kantorem, byla varianta, že kdyby některý z těchto gólmanů odešel, pokračoval by. Teď ale máme dvojici Bartošák-Kváča.“

Riziko odchodu je daň za top hráče, říká Peterek

Situaci by Ocelářům ještě mohly zkomplikovat případné nabídky z NHL. O Bartošáka byl v zámoří zájem, Kváča je draftovaný Coloradem, v roce 2017 si ho vybralo jako číslo 114. „Když angažujete kvalitní hráče, což Patrik je, a navíc byl na mistrovství světa jako číslo jedna, riziko tam je,“ připustil Peterek, že nabídka z NHL by mohla vše „zamotat“. „Je to daň za to, že berete top hráče. Může to přijít kdykoliv. V životě jsou příjemné i nepříjemné situace, jde o to je pak vyřešit. Takový je život.“

Podobné je to i s Kváčou. „I on může odejít do Kanady, je draftovaný, tým na něj může ukázat,“ přikývnul Peterek. „Ruská KHL je v tomto směru vyřešená, ale NHL by ještě mohla situaci změnit.“

Patrik Bartošák ovšem sám moc nepočítá s tím, že by se stěhoval do zámoří. „NHL byla ve hře, ale zatím nepřišlo nic, co by mě nějak nadchnulo,“ říkal během světového šampionátu. „Nad KHL jsem vůbec neuvažoval. Od té doby, co jsem se rozhodl, že budu v Evropě, bral jsem jedině Třinec. Hlavně kvůli tomu, že se nám narodilo mimino a tahat matku prvorodičku ve 24 letech s miminem do Ruska, to se mi úplně nechtělo. Navíc v Třinci budeme oba, bude tam mít rodinu, kterou bude potřebovat. A já jí budu nablízku, protože tripy po Česku nejsou tak dlouhé. Takže nejlepší volba byla zůstat doma.“

Zámoří aktuálně řeší i další z talentovaných gólmanů třinecké organizace Nick Malík (17). Minulou sezonu odchytal v partnerském Frýdku-Místku, juniorům Třince pomohl k titulu. „Nick se po parádní sezoně rozhoduje, zda zůstane nebo vyslyší volání ze zámoří, jednáme o tom,“ říká Peterek s tím, že k Lukáši Danečkovi se do Frýdku-Místku zatím posunul Matěj Loubal (21), který v Třinci sbíral medaile v mládežnických kategoriích.

„Matěj byl v áčku jako třetí gólman na trénincích, během sezony chytal druhou ligu ve Ždáru nad Sázavou a postoupil s Českým Těšínem z kraje do druhé ligy,“ informoval Peterek. „Pracuje s ním náš trenér brankářů Jarda Kameš, je to další z brankářů v organizaci.“

očima Jaroslava Kameše, trenéra brankářů Třince Energie a potenciál „Oba kluky, Patrika Bartošáka i Petra Kváču, znám už dlouho z juniorských reprezentací. Patrika jsem měl jako trenér brankářů na mistrovství světa dvacítek, Petra v devatenáctkách. Patrik je skvělý gólman, patří k tomu nejlepšímu, co u nás teď je. Dlouhodobě to dokazuje. Ten kluk už od juniorského věku chytal výborně. Prosadil se ve WHL, byl draftovaný, uspěl na farmě Los Angeles, vyhrál Calder Cup. Jeho výkonnost je vidět už od mládí. V bráně je trošku živelný. Jde z něj hodně energie a chuť chytat. Má sebevědomí, což potřebuje každý gólman. Když ho nemáš, nebudeš mít ani výkonnost. Petr Kváča podobně. Prosadil se v juniorských reprezentacích, byl jako trojka na juniorském mistrovství světa, už před dvěma lety málem dostal Budějovice do extraligy. Potenciál má velký. Jak budeme řešit jejich vytížení? Začala letní příprava, na to je dost času. Nicméně máme nabitý program. Liga mistrů, Spengler Cup, extraliga. Najde se prostor na to, aby se vytížení obou rozložilo vhodnou formou.“