Hyka opouští Vegas a zahraje si KHL, Čeljabinsku se upsal na dva roky | iSport.cz

"Tomáš se s vedením klubu dohodl na dvouleté smlouvě," řekl serveru hokej.cz Aleš Volek ze společnosti ALVO Sports, která Hyku zastupuje. Účastníkovi mistrovství světa 2017 a 2018 skončila sezona teprve před dvěma týdny po neúspěšném boji Wolves ve finále Calder Cupu proti Charlotte.

V NHL sehrál Hyka v této sezoně 17 utkání a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Naposledy dostal příležitost v dresu Golden Knights 21. listopadu. V předešlém ročníku, kdy v nejlepší lize světa debutoval, nasbíral v deseti duelech gól a dvě přihrávky.

"Pokračování Tomáše v NHL pro nás bylo samozřejmě téma, ale působil v organizaci, kde až tolik prostoru nedostal. Nevypadalo to, že by se situace změnila. Na řadu tedy přišly i jiné varianty. Když se s kvalitní nabídkou ozval Traktor Čeljabinsk, Tomáše to oslovilo," prohlásil Volek.

V AHL v uplynulém ročníku zaznamenal Hyka ve 43 duelech 40 bodů za 16 branek a 24 asistencí. Ve 22 utkáních play off přidal 15 bodů za tři góly a 12 přihrávek. "Návrh ze strany Traktoru je hodně zajímavý, Tomáš bude pravidelně hrát. Zájem klubu byl silný a nabídka velmi dobrá," uvedl Volek.

Traktor už angažoval i dalšího českého útočníka Lukáše Sedláka, který poslední tři sezony působil v NHL v Columbusu. "Oba kluci se velmi dobře znají, těší se na nové angažmá i na možnost, že si společně zahrají," řekl Volek, který zastupuje i Sedláka.

Hyka působil v letech 2011 až 2013 v zámořské juniorské QMJHL v Gatineau a v roce 2012 jej v šestém kole na 171. místě draftovalo Los Angeles. Smlouvu v NHL ale podepsal až předloni jako volný hráč s Vegas. V sezoně 2013/14 hrál ve švédské lize ve Färjestadu a Västeras. Následně se vrátil do Mladé Boleslavi.

"Od vedení ruského klubu dostal Tomáš o něco delší volno, protože v play off AHL skončil teprve nedávno. Do společných tréninků Traktoru se zapojí koncem července," dodal Volek.