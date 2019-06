Brankář Hrubec se těší na KHL: Čína mě lákala, i když budu asi dvojka | iSport.cz

Sčínským Kunlunem podepsal brankář Šimon Hrubec roční smlouvu. Do klubu s ním přichází i americký brankář Jeremy Smith. Konkurence se nebojí. „Kdybych šel v Rusku kamkoliv, stejně si budu pozici budovat,“ říká reprezentační gólman. „Stejně, jako když jsem šel do Třince. Byl tady Peter Hamerlík, a když jsem podepsal, byl vicemistr světa se Slovenskem. Všichni mi říkali, jestli nejsem blázen. Jdeš si sednout do Třince za Hamase? A vidíte, nakonec to dobře dopadlo a ještě se z nás stali nejlepší kámoši.“

Proč jste si vybral právě Kunlun?

„Je to KHL a já jsem rád, že jsem se tam dostal. KHL byla priorita. Objevily se i jiné nabídky, asi tři, ale ztroskotalo to třeba na délce kontraktu nebo výšce ohodnocení. S Kunlunem jsme to řešili intenzivně a co převážilo, byl fakt, že téměř celé vedení je kanadské. Tím pádem i vnímání klubu by mělo být na profesionální úrovni. Pokud se nepletu, Číňané jsou tam asi dva. Jinak Kanada, Amerika a Evropa.“

Váš spoluhráč Tomáš Marcinko v Kunlunu působil. Bavili jste se, co vás čeká?

„Mluvil jsem s Tomášem Kundrátkem, ten mi dal docela dobré reference. Marci tam zažil první rok, kdy teprve Číňani zjišťovali, jak se dělá hokej. Tím je nechci urazit, ale i proto si tam pak přivedli Kanaďany z NHL.“

Kdy jste nové angažmá definitivně vyřešil? Během mistrovství světa jste říkal, že si chcete držet čistou hlavu.

„Po mistrovství. Po posledním zápase se mi rozdrnčel telefon a už jsme to začali řešit konkrétně. Věděl jsem, že mám v mailu smlouvu s délkou i výškou kontraktu. Už jsme si jen řekli, jestli to je dobrý krok, nebo ne. Dal jsem si dohromady pro i proti a s agentem jsme se shodli, že to je asi nejlepší možnost.“

Zbyněk Irgl říkal, že právě zápas o bronz s Ruskem (2:3 po nájezdech) na mistrovství světa byl klíčový. Že to byl zápas, který vám vynesl smlouvu v KHL a vydělal peníze. Bylo to tak?

„Jestli třeba přemýšleli nebo váhali, tak si myslím, že po tomhle zápase byl mail opravdu konkrétní. A bylo to hotové.“

Kunlun podepsal i třicetiletého Smithe, který dlouho působil v AHL. Už tušíte, jak budou rozdané role?

„O tom, kdo bude jednička a dvojka, jsme se nebavili. Nemám tušení. Vzhledem k tomu, že on podepsal na dva roky, budu pravděpodobně začínat z pozice dvojky. Ale kdybych šel v Rusku kamkoliv, stejně si budu pozici budovat.“

Zmínil jste, že obsazení klíčových postů v Kunlunu je převážně kanadské nebo americké. Mohlo by vám to sedět?

„Kanadská tréninková mentalita je podle mého lepší než ruská. Bude to pro mě lepší. Mluvil jsem i s hlavním trenérem (Curt Fraser) a ten říkal, že chce nasazení. Že je neúprosný, co se týká tréninku a zápasů. Ale chce také, ať si to užijeme a je sranda. To je ideální kombinace. I táta, který trénuje v Budějovicích brankáře, mi angažmá schválil. Do Kunlunu jde jako trenér brankářů Dusty Imoo, který pracoval v NHL. Táta říká, že to je výborné.“

Chcete se z KHL dostat dál? Třeba do zámoří?

„Hrozně rád bych se jednou do NHL dostal. A myslím, že z KHL je tam asi blíž než z extraligy.“

Čili byste rád šel cestou Pavla Francouze? Titul v extralize, pak KHL a nakonec boj o NHL?

„Rád bych, ale ty cesty jsou nevyzpytatelné. Nikdo neví, jak to dopadne. Může to tak skončit, ale může to dopadnout i tak, že se příští rok vrátím do extraligy. To nikdo neví. Plán je, udržet se co nejdéle v KHL, případně se dostat do NHL.“