Rusko vítá Jandačův konec: Nic dobrého KHL přinést nemohl | iSport.cz

„Zarazilo mě, že po předchozí sezoně zůstal. Byl to typický trenér-organizátor, nikde neměl výsledky – ani v národním týmu, ani v jiných klubech. Velmi mě překvapilo, že ho do Magnitogorsku vzali. Nehodí se tam, stejně tak obecně do Ruska,“ uvedl.

Padesátiletý Jandač dostal padáka v pátek po porážce 0:2 s Viťazem Podolsk, šlo o druhou prohru v nastartované sezoně. Krok Metallurgu naplnil očekávání analytiků serveru championat. ru, podle nichž byl Jandač největším kandidátem na odvolání mezi trenéry ve Východní konferenci KHL. „Přiznám se, že jsem zaujatý vůči českým trenérům,“ podotkl trojnásobný olympijský vítěz a uznávaný kouč Vitalij Davydov.

„Jejich hokejová filozofie nám nevyhovuje. Jsou příliš pragmatičtí, rádi hrají do obrany. A náš hokej nikdy nebyl pragmatický ani defenzivní. Pokud mluvíme o Magnitce, má vynikající útok, v létě přišli na poměry KHL hvězdní hráči. Po velmi průměrné minulé sezoně dostal český trenér novou šanci, jenže nikdy nevyužil útočný potenciál mužstva, nebyl patrný žádný pokrok. Magnitogorsk udělal správně...“