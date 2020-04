SE SIMONOU v karanténě: Čína? Bylo to zvláštní, líčí Hrubec. Asi spálí pas | iSport.cz

Má za sebou první sezonu v zahraničí. Šimon Hrubec po titulu s Třincem zamířil do Kunlunu, čínského týmu v KHL. Ročník nakonec předčasně ukončila pandemie koronaviru, která se rozjela právě v nejlidnatější zemi světa. „Bylo to docela zajímavý, protože jsme třeba stáli na modrých čarách, koukali do hlediště během hymny a všichni byli v rouškách,“ sdílí pocity reprezentační brankář na tehdy ještě nevídaný jev v novém díle pořadu Se Simonou, tentokrát s přídavkem „v karanténě“.

Sezona skončila pro Kunlun už na konci února. Nakonec nedokončené play off se čínského klubu netýkalo, poslední týdny základní části navíc strávili Hrubec a spol. na venkovním tripu. „Paradoxně jsme před tím ujeli a pak korona přijela za mnou do Evropy,“ říká s nadsázkou.

Sledovat tamní média prý nemělo smysl. „Řešili jsme jen to, co se k nám dostalo od čínských kustodů,“ vzpomíná Hrubec na začátek roku, kdy se koronavirus začal ve větší míře v Číně řešit. Jak zvládá karanténní dny? Co říká na rušení soutěží? Nebyl problém se dostat zpátky do Česka? A proč přemýšlí o spálení pasu?